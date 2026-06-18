Video: le iban a robar la moto y se defendió con una descarga eléctrica



La mujer se quedó e shock pero minutos después reaccionó y activo un dispositivo eléctrico que puso en la moto, lo cual le generó una descarga de 6000 volts e hizo que dejara el rodado abandonado.

"Yo conocía el dispositivo hace varios meses en un reel. Ya me habían robado varias veces y pensé en comprar algo. Está bueno recuperar sus cosas, a uno le cuesta tanto conseguirlas", dijo Débora en diálogo con C5N.

Y agregó: "Yo no medí la descarga. Dude en activarlo por que en ese momento del robo te genera miedo pero tenía que hacerlo y me salvó porque recuperé mi moto".

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Corrientes: Una mujer evitó el robo de su moto tras enfrentar a dos delincuentes

Un intento de robo fue frustrado gracias a la rápida y decidida reacción de una mujer en la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió el lunes pasado alrededor de las 18:30 en la intersección de la avenida Raúl Alfonsín y la calle Las Piedras, frente a un local comercial.

Según trascendió, la propietaria del vehículo se percató de la maniobra delictiva mientras su moto permanecía estacionada. Sin dudarlo, la mujer salió corriendo para encarar a los delincuentes, quienes ya se encontraban manipulando el rodado. Ante la intervención de la víctima, los dos sujetos —que se desplazaban en una Zanella ZB 110 color gris— emprendieron la huida circulando de contramano para escapar de la zona.

Al inspeccionar su motocicleta, la dueña descubrió que los delincuentes habían llegado a insertar un "chupete" (herramienta casera utilizada para violentar tambores de ignición) en el vehículo, el cual quedó abandonado en el lugar tras la fallida tentativa.