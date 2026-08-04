El tenso traslado de Facundo Moyano para declarar: casi chocan durante el operativo

"Hay una jeringa con sustencias que la están analizando. Esto cambia un poco el cuadro de esta situación, que hasta el momento se creía que no. Van a analizar esta sustancia para ver de qué se trata", explicó Pia Shaw en América TV.

Tras el secuestro del elemento, las autoridades judiciales dispusieron su inmediato resguardo bajo cadena de custodia. En las próximas horas, la jeringa será derivada a un laboratorio especializado para someter el líquido hallado a rigurosos peritajes químicos y toxicológicos, cuyos resultados permitirán determinar de qué sustancia se trata y si guarda relación con los hechos investigados.

Allanamientos en el departamento de Facundo Moyano

Personal policial llevó adelante un procedimiento de allanamiento en el departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano, sitio donde se habrían desencadenado los episodios denunciados durante la madrugada, protagonizados por el sindicalista y su pareja.

El operativo en la propiedad tuvo como objetivo el secuestro de elementos de interés para la causa, peritajes tecnológicos y la búsqueda de rastros que corroboren los testimonios recabados.

En este sentido, se supo que la Policía de la Ciudad secuestró dos celulares y que el departamento, ubicado en Avenida Del Libertador al 5400 en el barrio porteño de Belgrano, se encontraba muy desordenado al momento del procedimiento.