El tenso traslado de Facundo Moyano para declarar: casi chocan durante el operativo
El exdiputado fue llevado desde la dependencia policial hasta la fiscalía para prestar declaración indagatoria en la causa por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad.
El traslado de Facundo Moyano hacia la fiscalía donde debía prestar declaración indagatoria estuvo marcado por un momento de tensión, cuando el vehículo que integraba el operativo estuvo a punto de protagonizar un choque.
Facundo Moyano fue trasladado desde la dependencia policial de Barracas, donde permanece detenido, hasta la sede judicial para prestar declaración indagatoria en la causa por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad, iniciada tras el episodio ocurrido con Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano.
Mientras avanza la investigación, la fiscalía continúa reuniendo testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y otras pruebas para reconstruir la secuencia de lo ocurrido durante la madrugada del hecho.
Nuevo hallazgo en la causa contra Facundo Moyano: "La están analizando"
En el marco de la investigación judicial que derivó en la detención de Facundo Moyano, imputado por los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su pareja, la causa sumó un nuevo y delicado elemento de prueba tras las requisas ordenadas en la propiedad del dirigente.
De acuerdo con la información difundida por TN, los efectivos policiales que llevaron adelante el operativo de allanamiento en el departamento del barrio porteño de Belgrano profundizaron la revisión de los espacios privados y encontraron una jeringa con una sustancia líquida en el interior de uno de los cajones de la habitación.
"Hay una jeringa con sustencias que la están analizando. Esto cambia un poco el cuadro de esta situación, que hasta el momento se creía que no. Van a analizar esta sustancia para ver de qué se trata", explicó Pia Shaw en América TV.
Tras el secuestro del elemento, las autoridades judiciales dispusieron su inmediato resguardo bajo cadena de custodia. En las próximas horas, la jeringa será derivada a un laboratorio especializado para someter el líquido hallado a rigurosos peritajes químicos y toxicológicos, cuyos resultados permitirán determinar de qué sustancia se trata y si guarda relación con los hechos investigados.
Allanamientos en el departamento de Facundo Moyano
Personal policial llevó adelante un procedimiento de allanamiento en el departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano, sitio donde se habrían desencadenado los episodios denunciados durante la madrugada, protagonizados por el sindicalista y su pareja.
El operativo en la propiedad tuvo como objetivo el secuestro de elementos de interés para la causa, peritajes tecnológicos y la búsqueda de rastros que corroboren los testimonios recabados.
En este sentido, se supo que la Policía de la Ciudad secuestró dos celulares y que el departamento, ubicado en Avenida Del Libertador al 5400 en el barrio porteño de Belgrano, se encontraba muy desordenado al momento del procedimiento.
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