Día de furia para Daniel Agostini: los gritos del cantante tras la cancelación de un vuelo

El conflicto que se viralizó ocurrió al momento de emprender el regreso hacia la Argentina. La aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) canceló y reprogramó vuelos de la ruta entre Santa Cruz y Buenos Aires (según la empresa, por "condiciones meteorológicas adversas" y problemas operativos).

La bronca del cantante se desató cuando la compañía pretendía postergar los pasajes por varios días sin brindar explicaciones ni soluciones inmediatas a la banda y a los demás pasajeros que quedaron varados. Finalmente, la situación se resolvió y este martes Agostini y sus músicos ya estaban en el Aeropuerto de Ezeiza.