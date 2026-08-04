Día de furia para Daniel Agostini: los gritos del cantante tras la cancelación de un vuelo
En las últimas horas, se viralizó un video que muestra a Daniel Agostini furioso con una aerolínea boliviana que le suspendió el vuelo.
Un tenso momento tuvo como protagonista al reconocido cantante de cumbia Daniel Agostini, quien expresó su bronca e indignación en un aeropuerto tras sufrir la drástica reprogramación de su vuelo por parte de la empresa Boliviana de Aviación (BoA).
El incidente ocurrió luego de que la aerolínea le informara que su pasaje había sido pospuesto por cuatro días, lo que desató la furia del referente de la música tropical argentina y de varios pasajeros afectados, que se mostraron visiblemente ofuscados por la situación.
En las imágenes capturadas por otros usuarios y viralizadas en redes sociales, se observa al artista reclamando desesperadamente a viva voz "¡Quiero viajar!", frente al mostrador de la compañía, donde denunció la falta de respuestas y la ausencia de representantes para resolver la contingencia.
Bronca generalizada y repetidas quejas contra la aerolínea BoA
El episodio de Agostini expone una situación recurrente reportada por usuarios de la compañía estatal boliviana. Diversos damnificados han sumado denuncias en las últimas semanas por cancelaciones sorpresivas, reprogramaciones de varios días e imprevistos logísticos que dejan a los viajeros varados en las distintas terminales.
Por qué Daniel Agostini viajó a Bolivia
El artista estuvo en Bolivia a comienzos de agosto en el marco de su gira de conciertos, presentándose con su banda e integrantes de su equipo de trabajo durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto.
El conflicto que se viralizó ocurrió al momento de emprender el regreso hacia la Argentina. La aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) canceló y reprogramó vuelos de la ruta entre Santa Cruz y Buenos Aires (según la empresa, por "condiciones meteorológicas adversas" y problemas operativos).
La bronca del cantante se desató cuando la compañía pretendía postergar los pasajes por varios días sin brindar explicaciones ni soluciones inmediatas a la banda y a los demás pasajeros que quedaron varados. Finalmente, la situación se resolvió y este martes Agostini y sus músicos ya estaban en el Aeropuerto de Ezeiza.
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