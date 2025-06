Video: Leopoldo Luque se sacó con un periodista y le robó el micrófono

Sin embargo, antes de que pudiera siquiera hacer una consulta completa, el exmédico del astro reaccionó de forma agresiva, arrebatándole el micrófono de las manos con un fuerte tirón, ante la mirada atónita del equipo de producción que lo acompañaba.

luque agresion cronista

“No te lo voy a devolver, quedate acá todo el día”, le dijo Luque de manera exaltada, mientras se refugiaba nuevamente dentro de su vivienda con el equipo de trabajo del canal en su poder. Incicco, visiblemente sorprendido por lo sucedido, intentó recuperar el micrófono y le pidió en reiteradas ocasiones que se lo devolviera.

“¿Me lo podés devolver, por favor?”, insistió, sin obtener respuesta inmediata. Posteriormente, el periodista relató la experiencia en el programa matutino: “Al tercer tirón me arrancó el micrófono y me dijo que me quede todo el día. Me quedé helado, estaba muy nervioso”, comentó, dando cuenta del nivel de tensión que se vivió durante esos minutos.

Este escándalo se suma a otros episodios recientes que involucran a Luque. Días atrás, el médico también tuvo un momento incómodo cuando se presentó en los Tribunales de San Isidro y fue increpado verbalmente por personas que se encontraban en las inmediaciones.