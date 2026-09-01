Video: manejaba una moto con una cerveza en la mano y con una nena sin casco

La grabación, que corresponde a la captura de un estado de WhatsApp publicado por la propia acompañante, incluye la inscripción: “Un Willy con el gordito JAJAJA”, celebrando lo sucedido. En la secuencia se aprecia con claridad el momento en que el piloto eleva la rueda delantera y avanza en equilibrio, mientras la mujer viaja detrás sin poder sujetarse al vehículo por llevar al pequeño en sus brazos y sin ningún tipo de protección: ni siquiera llevaban caso puesto.

Denuncia y preocupación vecinal en Catamarca

El material fue remitido a la sección Tu Voz en Inforama por habitantes del sector, quienes remarcaron que este hecho no representa un caso aislado, sino una problemática recurrente en el barrio: los residentes afirmaron que estas maniobras riesgosas se repiten de forma constante y suelen prolongarse hasta altas horas de la madrugada.