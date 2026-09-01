Video: manejaba una moto con una cerveza en la mano y con una nena sin casco
La escena ocurrió en la capital de Catamarca, fue registrada por los vecinos y se viralizó en redes sociales.
En Catamarca, vecinos grabaron a una mujer mientras manejaba una moto con una cerveza en la mano y llevaba a una nena sin casco. El video comenzó a circular en redes sociales y estados de WhatsApp, y generó gran indignación.
El hecho ocurrió alrededor de las 17 del lunes, en la intersección de las avenidas Gobernador Figueroa y Arturo Illia, en San Fernando del Valle de Catamarca. En las imágenes se observa a la mujer sobre la moto mientras intenta ponerla en marcha, con una nena sentada detrás y sin casco.
Durante varios segundos, la conductora tiene dificultades para mantener el equilibrio y el vehículo se mueve de manera inestable. Además, lleva una lata de cerveza en una de sus manos.
Según informó el medio local Inforama, la persona, que registró las imágenes, denunció la situación y aseguró que la mujer habría intentado atravesar la esquina con el semáforo en rojo y que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Catamarca: hicieron "willy" con la moto con un bebé en brazos y ahora los busca la Policía
Un impactante video enviado por vecinos de la capital de Catamarca encendió la bronca por la extrema imprudencia de un motociclista. En el video se observa al conductor realizar la peligrosa pirueta de andar únicamente sobre la rueda trasera -maniobra conocida como wheelie- mientras trasladaba a una joven y a su bebé a bordo.
La grabación, que corresponde a la captura de un estado de WhatsApp publicado por la propia acompañante, incluye la inscripción: “Un Willy con el gordito JAJAJA”, celebrando lo sucedido. En la secuencia se aprecia con claridad el momento en que el piloto eleva la rueda delantera y avanza en equilibrio, mientras la mujer viaja detrás sin poder sujetarse al vehículo por llevar al pequeño en sus brazos y sin ningún tipo de protección: ni siquiera llevaban caso puesto.
Denuncia y preocupación vecinal en Catamarca
El material fue remitido a la sección Tu Voz en Inforama por habitantes del sector, quienes remarcaron que este hecho no representa un caso aislado, sino una problemática recurrente en el barrio: los residentes afirmaron que estas maniobras riesgosas se repiten de forma constante y suelen prolongarse hasta altas horas de la madrugada.
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