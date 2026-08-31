Video: impresionante vuelco de un camión cargado de cebollas en plena Ruta 2
El accidente ocurrió en el kilómetro 395, a la altura de La Laura, sentido a Buenos Aires. El tránsito tuvo que ser desviado por la banquina.
Un camión con acoplado que transportaba una importante cantidad de cebollas protagonizó un impresionante vuelco sobre la Ruta 2, en inmediaciones del paraje La Laura, sentido a Buenos Aires. El accidente obligó a cortar la autovía y desviar el tránsito por la banquina.
El siniestro se produjo a primera hora de la mañana de este lunes en el kilómetro 395. De acuerdo con las primeras informaciones, el conductor perdió el control del vehículo tras sufrir la rotura de una de las ruedas. A raíz del incidente, el camión con acoplado se desplazó hacia uno de los laterales de la autovía y terminó impactando contra el guardarraíl.
Según la reconstrucción preliminar, el rodado avanzó unos 70 metros con uno de los neumáticos destrozados, hasta que finalmente el acoplado terminó volcando y quedó atravesado sobre la ruta.
Video: impresionante vuelco en la Ruta 2
Como consecuencia del vuelco, la carga de cebollas quedó completamente desparramada sobre la calzada, lo que obligó a montar un operativo especial para retirar la mercadería antes de poder normalizar completamente la circulación.
Consultado acerca del posible origen del accidente, Carlos, padre del camionero, fue contundente: “Se rompió una goma”, indicó en diálogo con el móvil de Radio Brisas.
Pese a la violencia del episodio, el camionero resultó ileso y no hubo otros vehículos involucrados. Tras el vuelco, el conductor permaneció en el lugar y colaboró con las tareas que se desplegaron para retirar la carga y despejar la calzada.
Desvíos por la banquina y un gran operativo para retirar la carga
Como consecuencia del llamativo accidente, la circulación sobre la Ruta 2 tuvo que ser restringida. Los vehículos que avanzaban hacia Buenos Aires fueron derivados por la banquina mientras efectivos de la Policía Vial y personal de AUBASA trabajaron para ordenar el tránsito.
Autoridades viales recomendaron a quienes transitaban por el sector que redujeran considerablemente la velocidad y respetaran las indicaciones del personal del operativo.
En paralelo, otro camión fue ubicado junto al vehículo siniestrado para realizar el trasbordo de las cebollas. La maniobra tenía como objetivo retirar primero la mercadería y, posteriormente, facilitar las tareas necesarias para remover el transporte volcado.
Hasta la finalización del operativo, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por ese tramo de la Ruta 2 y prestar atención a los desvíos establecidos.
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