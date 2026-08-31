Video: impresionante vuelco de un camión cargado de cebollas en plena Ruta 2

El camionero resultó ileso y no hubo otros vehículos involucrados

Pese a la violencia del episodio, el camionero resultó ileso y no hubo otros vehículos involucrados. Tras el vuelco, el conductor permaneció en el lugar y colaboró con las tareas que se desplegaron para retirar la carga y despejar la calzada.

Desvíos por la banquina y un gran operativo para retirar la carga

El acoplado terminó volcando y quedó atravesado sobre la ruta

Como consecuencia del llamativo accidente, la circulación sobre la Ruta 2 tuvo que ser restringida. Los vehículos que avanzaban hacia Buenos Aires fueron derivados por la banquina mientras efectivos de la Policía Vial y personal de AUBASA trabajaron para ordenar el tránsito.

Otro camión fue ubicado junto al vehículo siniestrado para realizar el trasbordo de las cebollas

Autoridades viales recomendaron a quienes transitaban por el sector que redujeran considerablemente la velocidad y respetaran las indicaciones del personal del operativo.

El conductor perdió el control del vehículo tras sufrir la rotura de una de las ruedas

En paralelo, otro camión fue ubicado junto al vehículo siniestrado para realizar el trasbordo de las cebollas. La maniobra tenía como objetivo retirar primero la mercadería y, posteriormente, facilitar las tareas necesarias para remover el transporte volcado.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por ese tramo de la Ruta 2

Hasta la finalización del operativo, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución por ese tramo de la Ruta 2 y prestar atención a los desvíos establecidos.