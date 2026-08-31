El insólito robo de un ladrón en Villa Devoto: rompió un vidrio a cabezazos y quedó filmado
En menos de un minuto, el delincuente hizo un agujero en la puerta, se desplazó hasta el interior y se retiró con la caja registradora.
Los dueños de una cafetería del barrio porteño de Villa Devoto fueron víctimas de un insólito y violento robo, cuando un delincuente destruyó el vidrio de la puerta de ingreso a golpes, utilizó su propia cabeza para terminar de abrir un hueco y, una vez dentro del comercio, escapó con la caja registradora. Toda la secuencia quedó registrada en un video.
El hecho ocurrió en un pequeño comercio ubicado sobre la calle Epecuén al 5000, que había inaugurado apenas un mes antes, el 23 de julio. Los propietarios descubrieron el desolador episodio durante la mañana del viernes 28 de agosto, cuando llegaron al local y encontraron la entrada completamente destrozada.
El robo quedó registrado en un vide
Las imágenes registradas por una cámara de seguridad ubicada en el interior del comercio permitieron reconstruir el accionar del delincuente y su insólita modalidad.
Tras llegar en horas de la madrugada, arrojó una piedra contra el vidrio de la puerta, pero el impacto no fue suficiente para permitirle el ingreso. Luego, decidió continuar con la destrucción del acceso utilizando su propio cuerpo.
El delincuente comenzó a golpear el vidrio con la cabeza y posteriormente sumó empujones y patadas hasta generar una abertura por la que finalmente pudo pasar. En cuestión de segundos consiguió ingresar a la cafetería.
Una vez en el interior, se dirigió directamente hacia la caja registradora, la agarró y se retiró por el mismo agujero. Toda la secuencia se desarrolló en menos de un minuto.
Las imágenes fueron difundidas posteriormente por los responsables de la cafetería a través de las redes sociales del comercio, con el objetivo de intentar identificar al autor del robo y obtener información que pueda ayudar a la investigación.
"Hoy nos toca mostrar una parte que no quisiéramos. Nos robaron. Y más allá de lo material, queda la impotencia de saber todo el esfuerzo que hay detrás de este pequeño café de barrio", expresaron al pie de las imágenes.
La Policía recuperó la caja, pero sin el dinero
Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B se hicieron presentes en el comercio e iniciaron un operativo para intentar localizar al responsable. Durante una recorrida por las inmediaciones, los agentes encontraron la caja registradora que había sido robado. Sin embargo, el delincuente ya se había llevado todo el dinero.
“Da impotencia que hace un mes que abrimos y sucede esto, tuvimos que estar todo un día cerrados”, contó Valentín Álvarez, propietario del café en declaraciones a LN+. Según detalló, el seguro se hizo cargo de los gastos necesarios para reparar el vidrio de ingreso.
Álvarez también explicó que la suma sustraída no representaba una gran cantidad de dinero, ya que estaba destinada principalmente a disponer de efectivo para el vuelto. Para el comerciante, el mayor perjuicio estuvo relacionado con los destrozos provocados durante el ingreso.
“Una persona cuerda no le da un cabezazo al vidrio y se mete de cabeza...”, expresó.
Buscan al responsable del robo
A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y de los elementos encontrados durante el procedimiento policial, la Justicia intenta establecer la identidad del delincuente.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32, encabezada por Leonel Gómez Barbella. En ese marco, se iniciaron actuaciones por el delito de robo y se analizan las imágenes difundidas por el comercio para avanzar en la identificación del sospechoso.
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