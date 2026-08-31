El insólito robo de un ladrón en Villa Devoto: rompió un vidrio a cabezazos y quedó filmado

Una vez en el interior, se dirigió directamente hacia la caja registradora, la agarró y se retiró por el mismo agujero. Toda la secuencia se desarrolló en menos de un minuto.

Las imágenes fueron difundidas posteriormente por los responsables de la cafetería a través de las redes sociales del comercio, con el objetivo de intentar identificar al autor del robo y obtener información que pueda ayudar a la investigación.

"Hoy nos toca mostrar una parte que no quisiéramos. Nos robaron. Y más allá de lo material, queda la impotencia de saber todo el esfuerzo que hay detrás de este pequeño café de barrio", expresaron al pie de las imágenes.

La Policía recuperó la caja, pero sin el dinero

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B se hicieron presentes en el comercio e iniciaron un operativo para intentar localizar al responsable. Durante una recorrida por las inmediaciones, los agentes encontraron la caja registradora que había sido robado. Sin embargo, el delincuente ya se había llevado todo el dinero.

“Da impotencia que hace un mes que abrimos y sucede esto, tuvimos que estar todo un día cerrados”, contó Valentín Álvarez, propietario del café en declaraciones a LN+. Según detalló, el seguro se hizo cargo de los gastos necesarios para reparar el vidrio de ingreso.

Álvarez también explicó que la suma sustraída no representaba una gran cantidad de dinero, ya que estaba destinada principalmente a disponer de efectivo para el vuelto. Para el comerciante, el mayor perjuicio estuvo relacionado con los destrozos provocados durante el ingreso.

“Una persona cuerda no le da un cabezazo al vidrio y se mete de cabeza...”, expresó.

Buscan al responsable del robo

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y de los elementos encontrados durante el procedimiento policial, la Justicia intenta establecer la identidad del delincuente.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 32, encabezada por Leonel Gómez Barbella. En ese marco, se iniciaron actuaciones por el delito de robo y se analizan las imágenes difundidas por el comercio para avanzar en la identificación del sospechoso.