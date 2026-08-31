El video que publicó Lionel Messi tras anunciar su retiro
Ya sin mensaje escrito, el mejor jugador de todos los tiempos compartió un emotivo video que repasa su carrera con la camiseta de la Selección Argentina.
Lionel Messi sorprendió al mundo entero este lunes 31 de agosto al anunciar su retiro de la Selección Argentina con una extensa y emotiva carta que publicó en sus redes sociales y en la que reveló que la decisión ya estaba tomada días antes de la final del Mundial 2026, y minutos más tarde compartió un video para repasar su carrera.
En las imágenes, junto con la música de Soledad Pastorutti, el astro repasó parte de su histórico y exitoso paso por el equipo nacional, desde sus inicios hasta la consagración en Qatar 2022.
El astro rosarino explicó en su publicación que el emotivo texto había sido escrito el 21 de julio, tan solo dos días después de haberse consagrado en la última final disputada. Sin embargo, una situación familiar reciente lo impulsó a ratificar definitivamente su postura: "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", sentenció el capitán.
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