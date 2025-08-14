Video: ocho ladrones intentaron entrar a robar a una casa en Caballito
Se bajaron de dos camionetas, todos encapuchados y con mochilas, e ingresaron al jardín delantero; la alarma evitó que lograran entrar a la casa.
Ocho ladrones intentaron ingresar a una casa del barrio porteño de Caballito y la aterradora secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, que captaron cada movimiento de los atacantes. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en un domicilio ubicado en la calle Morelos al 500, donde la maniobra de los delincuentes fue claramente documentada.
Según se observa en las imágenes, los sospechosos descendieron de dos camionetas y avanzaron en fila por la vereda. Todos estaban encapuchados, con gorras, guantes, mochilas y bolsos, lo que a simple vista hacía pensar que se trataba de trabajadores transitando normalmente por la zona.
Sin embargo, de manera sorpresiva, todos comenzaron a dirigirse hacia un mismo domicilio, abrieron el portón de la propiedad y entraron al jardín delantero. El momento más tenso se produjo cuando uno de los ladrones intentó forzar la puerta de entrada de la casa. La acción activó la alarma de la propiedad y provocó que los delincuentes huyeran inmediatamente, sin concretar el robo.
Paula, hija de los dueños de la vivienda, dialogó con Mediodía Noticias y describió la impactante situación: “Es re triste estar hablando de esto, pero siento la responsabilidad de hacerlo por los vecinos”, expresó.
La mujer señaló que la impunidad del hecho fue notoria: “Pasó a las 10, cuando hay madres con chicos paseando, no te lo esperás. En la casa estaba mi mamá, que trabaja mucho de manera remota”, explicó, detallando además que la alarma fue el factor que evitó que los ladrones ingresaran.
“Pasaron por uno de los sensores que hacen que suene una alarma muy ruidosa, como la vecinal. Cuando mi mamá se acercó a las cámaras, ya no alcanzó a verlos porque se habían ido”, añadió Paula.
Por otro lado, la hija de los propietarios contó cómo actuó el sistema de seguridad y la policía: “Desde el servicio de seguridad me llamaron inmediatamente y, como no atendí, alertaron directamente al 911. Minutos después llegó un patrullero a la zona, pero la banda ya se había ido. Solo al revisar las cámaras pudimos detectar lo que había sucedido”, concluyó, dejando en evidencia el alto nivel de planificación de los delincuentes y la importancia de los sistemas de monitoreo en la prevención de robos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario