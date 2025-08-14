Video: ocho ladrones intentaron entrar a robar a una casa en Caballito

“Pasaron por uno de los sensores que hacen que suene una alarma muy ruidosa, como la vecinal. Cuando mi mamá se acercó a las cámaras, ya no alcanzó a verlos porque se habían ido”, añadió Paula.

Por otro lado, la hija de los propietarios contó cómo actuó el sistema de seguridad y la policía: “Desde el servicio de seguridad me llamaron inmediatamente y, como no atendí, alertaron directamente al 911. Minutos después llegó un patrullero a la zona, pero la banda ya se había ido. Solo al revisar las cámaras pudimos detectar lo que había sucedido”, concluyó, dejando en evidencia el alto nivel de planificación de los delincuentes y la importancia de los sistemas de monitoreo en la prevención de robos.