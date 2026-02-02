VIDEO: pasajeros del Tren Roca tuvieron que autoevacuarse tras un accidente en Glew

En el lugar trabajó personal ferroviario y los servicios de emergencia con el objetivo de asistir a los pasajeros. Desde la empresa recomendaron consultar el estado del servicio antes de viajar y prever posibles demoras, especialmente durante la mañana de este lunes.

Pasadas las 9.30, el servicio continuaba interrumpido en el tramo afectado y, hasta ese momento, no se habían informado novedades oficiales sobre la normalización total del ramal.

Sin título

La Fraternidad amenaza con un paro de trenes para el jueves 5 de febrero

El gremio La Fraternidad anunció un posible paro de trenes para el jueves 5 de febrero debido a la falta de un acuerdo salarial con el Gobierno, según informaron fuentes sindicales.

Tras la última reunión paritaria, donde las empresas del sector ofrecieron una recomposición de "apenas el 1 por ciento" para los haberes de enero, una cifra que el gremio considera inaceptable frente al contexto inflacionario, el gremio evalúa ir al paro.

Si bien la amenaza está sobre la mesa, la confirmación de la medida de fuerza quedó en suspenso por 48 horas. Fuentes sindicales indicaron que la realización efectiva del paro "queda supeditada a las nuevas ofertas" que los representantes gremiales esperan recibir este lunes, cuando se retomen las conversaciones con las patronales.

De no haber avances, se espera que La Fraternidad formalice la convocatoria a la huelga ese mismo lunes mediante un comunicado oficial.

El conflicto salarial se enmarca en un escenario de tensión más amplio entre los sindicatos del transporte y el Gobierno nacional. El titular del gremio, Omar Maturano, ya había adelantado públicamente su rechazo a los capítulos de la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei.