Se robaron casi 30.000 dólares: así le hicieron el "cuento del tío" a un jubilado de Villa Ballester

"Me hicieron el verso perfecto", dijo la víctima con resignación, sin saber que el hombre y la mujer lo habían escuchado hablando por teléfono en el bar La Perla, donde él había ido a almorzar, y así obtuvieron su nombre.

"Caí perfectamente. Tengo 81 años... Gracias a dios se comportaron muy bien, no me pegaron. Me pasó. Ya soy lerdo, a esta edad uno no tiene la velocidad que uno tiene cuando es joven. Me hicieron el verso perfecto y yo entré perfecto. Ya caí", declaró Rafael.

En tanto, todo quedó grabado por las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la víctima y la familia subió el video a las redes sociales para tratar de identificar a la pareja de estafadores. "Papá vive de la jubilación y en Argentina con la jubilación no vivís. Con los ahorros compensaba para poder subsistir. Está triste, bajoneado", dijo su hijo sobre el hecho. "Ojalá encontremos la plata… Si los encontramos a ellos, mejor", añadió.

Embed - Un JUBILADO fue víctima de EL CUENTO DEL TÍO: se llevaron sus AHORROS