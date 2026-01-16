MinutoUno

Se robaron casi 30.000 dólares: así le hicieron el "cuento del tío" a un jubilado de Villa Ballester

Sociedad

Dos individuos que se hicieron pasar por amigos de su hijo lograron ingresar a la vivienda de la víctima y le robaron los ahorros de su vida.

La pareja que estafó al jubilado en Villa Ballester.

Un jubilado de 81 años, vecino de Villa Ballester, fue víctima del “cuento del tío” perfecto, según reconoció la propia víctima, a quien subrepticiamente le sustrajeron casi U$S30.000, que representaban los ahorros de toda su vida.

Rafael acababa de almorzar con amigos en un bar cercano y volvía caminando a su casa, como hace cada domingo. En esas circunstancias y cerca de las 14.30 se detuvo un vehículo a su lado, tripulado por una pareja, lo llamaron por su nombre y hasta mencionaron a su hijo.

Según relató la víctima a diferentes medios televisivos, el hombre y la mujer que lo interceptaron dijeron ser amigos de su hijo que necesitaban guardar una suma indeterminada de dinero porque debían viajar.

Rafael, el jubilado que fue víctima del

Rafael, el jubilado que fue víctima del "cuento del tío".

Lo llevaron a la casa y él los hizo pasar; ya en plena confianza, incluso les dijo: "Pueden guardar la plata acá, es donde yo guardo la mía". En total, Rafael guardaba en ese sitio U$S29.830 (tenía anotada la cantidad exacta), que la pareja sustrajo.

A continuación, los estafadores se movieron rápidamente para abandonar la casa con el botín, con el argumento de que tenían que abordar un avión en Ezeiza. Cuando Rafael fue a controlar que todo estuviera en su lugar, no encontró nada.

"Me hicieron el verso perfecto", dijo la víctima con resignación, sin saber que el hombre y la mujer lo habían escuchado hablando por teléfono en el bar La Perla, donde él había ido a almorzar, y así obtuvieron su nombre.

"Caí perfectamente. Tengo 81 años... Gracias a dios se comportaron muy bien, no me pegaron. Me pasó. Ya soy lerdo, a esta edad uno no tiene la velocidad que uno tiene cuando es joven. Me hicieron el verso perfecto y yo entré perfecto. Ya caí", declaró Rafael.

En tanto, todo quedó grabado por las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la víctima y la familia subió el video a las redes sociales para tratar de identificar a la pareja de estafadores. "Papá vive de la jubilación y en Argentina con la jubilación no vivís. Con los ahorros compensaba para poder subsistir. Está triste, bajoneado", dijo su hijo sobre el hecho. "Ojalá encontremos la plata… Si los encontramos a ellos, mejor", añadió.

Embed - Un JUBILADO fue víctima de EL CUENTO DEL TÍO: se llevaron sus AHORROS

Embed

