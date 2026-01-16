Se robaron casi 30.000 dólares: así le hicieron el "cuento del tío" a un jubilado de Villa Ballester
Dos individuos que se hicieron pasar por amigos de su hijo lograron ingresar a la vivienda de la víctima y le robaron los ahorros de su vida.
Un jubilado de 81 años, vecino de Villa Ballester, fue víctima del “cuento del tío” perfecto, según reconoció la propia víctima, a quien subrepticiamente le sustrajeron casi U$S30.000, que representaban los ahorros de toda su vida.
Rafael acababa de almorzar con amigos en un bar cercano y volvía caminando a su casa, como hace cada domingo. En esas circunstancias y cerca de las 14.30 se detuvo un vehículo a su lado, tripulado por una pareja, lo llamaron por su nombre y hasta mencionaron a su hijo.
Según relató la víctima a diferentes medios televisivos, el hombre y la mujer que lo interceptaron dijeron ser amigos de su hijo que necesitaban guardar una suma indeterminada de dinero porque debían viajar.
Lo llevaron a la casa y él los hizo pasar; ya en plena confianza, incluso les dijo: "Pueden guardar la plata acá, es donde yo guardo la mía". En total, Rafael guardaba en ese sitio U$S29.830 (tenía anotada la cantidad exacta), que la pareja sustrajo.
A continuación, los estafadores se movieron rápidamente para abandonar la casa con el botín, con el argumento de que tenían que abordar un avión en Ezeiza. Cuando Rafael fue a controlar que todo estuviera en su lugar, no encontró nada.
"Me hicieron el verso perfecto", dijo la víctima con resignación, sin saber que el hombre y la mujer lo habían escuchado hablando por teléfono en el bar La Perla, donde él había ido a almorzar, y así obtuvieron su nombre.
"Caí perfectamente. Tengo 81 años... Gracias a dios se comportaron muy bien, no me pegaron. Me pasó. Ya soy lerdo, a esta edad uno no tiene la velocidad que uno tiene cuando es joven. Me hicieron el verso perfecto y yo entré perfecto. Ya caí", declaró Rafael.
En tanto, todo quedó grabado por las cámaras de seguridad instaladas en la casa de la víctima y la familia subió el video a las redes sociales para tratar de identificar a la pareja de estafadores. "Papá vive de la jubilación y en Argentina con la jubilación no vivís. Con los ahorros compensaba para poder subsistir. Está triste, bajoneado", dijo su hijo sobre el hecho. "Ojalá encontremos la plata… Si los encontramos a ellos, mejor", añadió.
