Video: se derrumbó el techo del shopping Plaza Oeste

Se derrumbó parte del techo del Plaza Oeste Shopping

Según el medio local Oeste Noticias, no se reportaron víctimas fatales ni heridos. "No es la primera vez que pasa algo así, hace un tiempo se cayó parte del techo y una bebé fue golpeada y fue rápidamente atendida por personal del SAME y trasladada junto a su madre al hospital San Juan de Dios", dijeron testigos.

Tras el incidente, las autoridades decidieron evacuar el área para permitir el trabajo del personal de mantenimiento. La situación fue controlada, desde el shopping anunciaron que se llevarán a cabo las reparaciones necesarias para evitar posibles accidentes.

Los empleados y comerciantes señalaron que el cielorraso no cuenta con sistemas de seguridad.

