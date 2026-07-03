Video sensible: influencer se mostraba como amante de los animales y azotó a un perro
El creador de contenido quedó envuelto en un escándalo tras la difusión de imágenes en las que agrede a sus perros.
Las redes sociales pueden convertir a una persona en un fenómeno de masas en cuestión de meses. Pero también pueden derrumbar ese andamiaje en apenas unos segundos. Eso fue lo que ocurrió con el influencer colombiano conocido como Pitbulls Kimba Moro Flaco, cuya imagen de amante de los animales se desmoronó tras la difusión de un impactante video en el que aparece agrediendo a sus propios perros.
Durante años, el creador de contenido había construido un verdadero baluarte de seguidores gracias a publicaciones en las que mostraba la convivencia con sus mascotas, especialmente con perros de raza pitbull. Sus perfiles estaban repletos de imágenes y videos que apuntaban a promover el cuidado responsable de los animales y a combatir los prejuicios sobre esas razas.
Sin embargo, ese derrotero dio un giro inesperado cuando comenzó a circular una grabación captada por cámaras de seguridad. En las imágenes, que rápidamente se propagaron por distintas plataformas, se observa al influencer golpeando y pateando a dos perros dentro de una vivienda.
La secuencia desató una inmediata oleada de repudio. Miles de usuarios expresaron su indignación y cuestionaron la marcada contradicción entre el discurso que sostenía en sus redes sociales y lo que quedó registrado en el video. En paralelo, la publicación multiplicó comentarios exigiendo una rápida intervención de la Justicia y de las organizaciones dedicadas a la protección animal.
Con el correr de las horas, la controversia fue escalando. La Fundación Defensoría de Derechos Animales presentó una denuncia para que el episodio sea investigado y pidió que se garantice la integridad de los perros involucrados. Entre otros planteos, solicitó que especialistas evalúen el estado de los animales y que se adopten las medidas de protección que correspondan.
El episodio ocurrió en Colombia, donde el caso comenzó a decantar en el ámbito judicial luego de la enorme repercusión pública. Las autoridades deberán determinar si las agresiones registradas en el video configuran un delito de maltrato animal y cuáles podrían ser las consecuencias legales para el influencer. Más allá del expediente, el caso volvió a instalar un debate que suele emerger cada vez que una figura de internet queda envuelta en un escándalo: la distancia que muchas veces existe entre la identidad que se exhibe en redes sociales y la realidad que transcurre puertas adentro.
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