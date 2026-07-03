Video sensible: influencer se mostraba como amante de los animales y azotó a un perro

El episodio ocurrió en Colombia, donde el caso comenzó a decantar en el ámbito judicial luego de la enorme repercusión pública. Las autoridades deberán determinar si las agresiones registradas en el video configuran un delito de maltrato animal y cuáles podrían ser las consecuencias legales para el influencer. Más allá del expediente, el caso volvió a instalar un debate que suele emerger cada vez que una figura de internet queda envuelta en un escándalo: la distancia que muchas veces existe entre la identidad que se exhibe en redes sociales y la realidad que transcurre puertas adentro.