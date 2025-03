Video: tiró basura en la calle, se lo recriminaron, los persiguió y los chocó

"¿Quién te pensas que sos que vas a tirar la basura así en la calle?", le recriminó un conductor al otro. "Ah ¿Qué? ¿Vos no tiras basura en la calle?", le contestó el automovilista mientras lo filmaban. "No, no soy un cochino que tira la basura en la calle. La tiro en la basura", le volvió a recriminar quien inició el reclamo.

Si bien la situación podría haber quedado como una simple discusión de tránsito, el conductor de la camioneta optó por perseguir a la pareja hasta que se ubicó a la par.

Pese a que lo seguían filmando con la cámara del celular de la acompañante, lanzó: “Como vos hay 1.600 personas que tiran la basura en la calle, y como tu marido pelotudo también. Y no me bajo porque te hago cagar a vos y a tu marido”.

Luego de esto, el hombre aceleró y chocó la parte delantera del auto con su camioneta.

violento camioneta cordoba

Tras la viralización del video, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación del conductor por su conducta violenta al volante. El hombre en cuestión tiene 51 años y su Licencia Nacional de Conducir está radicada en Villa Allende.

La ANSV también denunció al conductor ante la Justicia Municipal de Faltas por circular de manera imprudente en la vía pública y solicitó que se cuantifiquen los daños ocasionados a las víctimas. Ahora, la Justicia determinará la sanción correspondiente.

En cuanto a la suspensión de la licencia, el conductor deberá ser notificado y luego someterse a evaluaciones que determinen si es apto para manejar un vehículo y respetar las normas de convivencia vial.