Cuándo toca Gorillaz y cómo conseguir tickets
La exitosa banda Gorillaz desató una verdadera locura en Argentina. El esperado regreso promete ser uno de los grandes acontecimientos musicales del año 2026.
Tras el anuncio oficial de su tan esperado regreso al país, la aclamada banda británica Gorillaz desató una verdadera locura entre sus fanáticos locales. La expectativa por volver a disfrutar en vivo del innovador grupo musical no para de crecer y ya se vendieron más de 60 mil entradas.
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Furor por Gorillaz: ya se vendieron 60 mil entradas para sus shows
El aclamado proyecto creativo liderado por Damon Albarn y Jamie Hewlett promete posicionarse como uno de los acontecimientos musicales más importantes de toda la temporada 2026. El público argentino demostró su incondicionalidad arrasando con las boleterías desde el primer minuto.
La banda confirmó que realizará dos presentaciones exclusivas en el territorio nacional. El primer show tendrá lugar el 26 de noviembre en Córdoba, donde la organización ya advirtió que quedan las últimas entradas disponibles. Posteriormente, el grupo desembarcará el 28 de noviembre en Buenos Aires para cerrar su paso por el país.
Quienes aún deseen asistir a los conciertos pueden conseguir sus tickets oficiales ingresando de forma digital a través de la plataforma EnigmaTickets.com, hasta agotar el stock remanente.
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