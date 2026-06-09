Habló la mamá de la niña L tras la aparición de su hija en Córdoba: "No se lo deseo a nadie"
Elena, mamá de la joven desaparecida en Córdoba este lunes, se refirió al hallazgo de su hija y afirmó estar "muy conforme" con el accionar de la Justicia.
Tras el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, esa misma provincia se encontraba conmocionada desde este lunes al mediodía, cuando se perdió el rastro de la niña L. Afortunadamente, las autoridades lograron dar con la adolescente de 15 años, que se encontraba en una casa abandonada junto a su novio.
Tras el feliz hallazgo, Elena -mamá de la joven- habló con los medios y se mostró aliviada: "En mi zona había gente que me escribía, que no sé si... pero agradecida. Somos muy pocos, pero sí, lo pocos que tenemos están acá. Yo vivo acá hace 14 años", comenzó indicando.
Y añadió: "Entonces yo estaba, decía, ¿cómo nadie la vio a Luciana?", manifestó la mujer, al mismo que tiempo que aclaró que los días previos no vio "rara" a su hija, sino todo lo contrario: "Es más, sábado, domingo se puso a tejer, le gusta el tejido, esas cosas. Le gusta cocinar. Normal".
Respecto a la versión que indica que su hija estaba con su novio, la mujer sostuvo: "Todavía no sé nada. Sí se escucha, lo estoy escuchando, me estoy enterando. O sea, me enteré desde ayer sería que comenzó todo esto, pero no estoy al tanto de nada. De ese vínculo no tenía idea".
"Todavía no la pude ver. Seguramente cuando esté calmada... porque me imagino la emoción, yo tengo una emoción terrible. Lo que debe ser ella... así que bueno. Ella todavía está hospitalizada. Está bien, en buen estado de salud. Solo un electro, un laboratorio, nada más", detalló.
Y finalizó: "Estoy muy conforme y muy agradecida con el accionar de la Justicia".
Seguidamente, en otra comunicación con C5N, la mujer aseguró que "no le desea a nadie" lo que le tocó vivir en las últimas horas con la desaparición de su hija. Ahora, la joven se encuentra recibiendo asistencia psicológica y sigue en marcha la investigación de cuál fue el motivo por el cual la adolescente desapareció más de un día.
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