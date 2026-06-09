Habló la mamá de la niña L tras la aparición de su hija en Córdoba: "No se lo deseo a nadie"

Y finalizó: "Estoy muy conforme y muy agradecida con el accionar de la Justicia".

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Seguidamente, en otra comunicación con C5N, la mujer aseguró que "no le desea a nadie" lo que le tocó vivir en las últimas horas con la desaparición de su hija. Ahora, la joven se encuentra recibiendo asistencia psicológica y sigue en marcha la investigación de cuál fue el motivo por el cual la adolescente desapareció más de un día.