El equipo de fútbol Chiara Mancuso terminó a las piñas y el video explotó en redes

Mientras algunas futbolistas intentaban separar a quienes se encontraban enfrentadas, otras continuaban involucradas en la pelea, lo que elevó todavía más la tensión del momento. La secuencia quedó registrada desde distintos ángulos por personas presentes en el lugar, material que luego comenzó a compartirse masivamente en redes sociales.

Hasta el momento, no trascendieron explicaciones oficiales sobre lo ocurrido ni tampoco declaraciones públicas de Chiara respecto al episodio. Sin embargo, la viralización de las imágenes volvió a poner el foco sobre la exposición que rodea a las figuras surgidas de realities, incluso cuando participan en actividades alejadas del mundo televisivo.