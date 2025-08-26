Video: un colectivero grabó a un supuesto fantasma al pasar por el cementerio de Chacarita

La grabación generó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios se mostraron incrédulos y sugirieron que podía tratarse de una falla eléctrica en el sistema del colectivo. Otros, en cambio, le dieron un tinte sobrenatural y aseguraron que era una prueba más de la actividad paranormal en el cementerio de Chacarita, un lugar cargado de mitos e historias que forman parte del imaginario porteño desde hace décadas.

Como ocurre siempre con este tipo de fenómenos, el debate quedó abierto: entre los que creen firmemente y los que no dudan en hablar de un simple truco o una falla técnica.