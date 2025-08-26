Video: un colectivero grabó a un supuesto fantasma al pasar por el cementerio de Chacarita
El chofer de la línea 76 registró cómo sonaba el timbre de descenso en un colectivo completamente vacío y el video se volvió viral en redes.
Un episodio inquietante se volvió viral en las últimas horas y tiene como protagonista a un chofer de la línea 76. Mientras realizaba su recorrido habitual, el hombre decidió encender la cámara de su celular justo en el momento en que atravesaba la zona del cementerio de Chacarita, un tramo que, según admitió, le resulta especialmente perturbador.
Lo que registró terminó generando escalofríos en miles de usuarios que vieron las imágenes. El propio conductor explicó que la situación no es nueva para él y que por eso eligió filmar. En el video, con un tono entre resignado y asustado, se lo escucha decir: “Lo filmo para que me crean. El colectivo está vacío no hay nadie”.
Efectivamente, la unidad se encontraba desierta: no había pasajeros a bordo, lo que dejaba aún más claro lo que estaba por suceder. En el preciso instante en que el colectivo pasaba por la zona del cementerio, el timbre de descenso comenzó a sonar de manera inesperada.
El chofer, con la cámara de su teléfono apuntando hacia atrás, mostró que no había ninguna persona que pudiera haberlo activado. La escena, breve pero contundente, alcanzó rápidamente miles de reproducciones y fue compartida una y otra vez en distintas plataformas.
La grabación generó todo tipo de reacciones. Algunos usuarios se mostraron incrédulos y sugirieron que podía tratarse de una falla eléctrica en el sistema del colectivo. Otros, en cambio, le dieron un tinte sobrenatural y aseguraron que era una prueba más de la actividad paranormal en el cementerio de Chacarita, un lugar cargado de mitos e historias que forman parte del imaginario porteño desde hace décadas.
Como ocurre siempre con este tipo de fenómenos, el debate quedó abierto: entre los que creen firmemente y los que no dudan en hablar de un simple truco o una falla técnica.
