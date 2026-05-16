Buscan a un nene de 4 años desaparecido en Chaco: sospechan que su madre se lo llevó a Buenos Aires

Ante la situación, la tía Bruno se acercó a la Comisaría de Chorotis para radicar la denuncia por desaparición.

En el caso intervino también la Unidad de Protección Integral, que trabaja junto a la Policía para dar con el paradero del menor.

Comisaría Chaco La denuncia fue realizada en la Comisaría de Chorotis, Chaco.

En paralelo, las autoridades activaron un pedido de captura en contra de Roxana Edith Montenegro, sobre quien pesa una acusación por “supuesta desaparición de personas”. Por este motivo, pidieron a la comunidad denunciar al 911 o a la comisaría más cercana, si llegara a tener noticias sobre su paradero.

Para facilitar la búsqueda, las autoridades difundieron la descripción física de ambos. Bruno tiene el cabello largo y ondulado de color castaño, tez trigueña y ojos oscuros.

Roxana, su madre, es una mujer de cabello negro, ojos oscuros y tez trigueña.