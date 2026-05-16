Buscan a un nene de 4 años desaparecido en Chaco: sospechan que su madre se lo llevó a Buenos Aires
Bruno Montenegro desapareció este viernes en Chorotis luego de visitar a su madre y a su abuela.
La Policía del Chaco activó una búsqueda para dar con el paradero de Bruno Danki Montenegro, un nene de 4 años que es oriundo de la localidad de Chorotis. La última vez que lo vieron fue este viernes 15 de mayo, cuando podría haber sido llevado por su madre de 35 años, identificada como Roxana Edith Montenegro.
La desaparición ocurrió después de que la tía de Bruno —quien tiene la tutela legal— lo llevara por la mañana a la casa de su abuela para que pudiera visitar a su madre.
Sin embargo, después de algunas horas de haberlo dejado en esa casa, notaron que ni el nene ni su madre estaban.
Una de las personas en ser entrevistada fue la abuela de Bruno, quien aseguró desconocer a dónde podría haberse ido. A raíz de esto, la tía del pequeño acudió a la Comisaría de Chorotis para denunciar su desaparición. En el caso también tomó intervención la Unidad de Protección Integral.
De acuerdo con la información publicada por Diario Chaco, las autoridades sospecharían que la mujer se lo habría llevado con la intención de viajar con él hacia Buenos Aires. Uno de los datos que resultó relevante para la búsqueda sería que la mujer tiene un hermano que vive en esa provincia.
Ante la situación, la tía Bruno se acercó a la Comisaría de Chorotis para radicar la denuncia por desaparición.
En el caso intervino también la Unidad de Protección Integral, que trabaja junto a la Policía para dar con el paradero del menor.
En paralelo, las autoridades activaron un pedido de captura en contra de Roxana Edith Montenegro, sobre quien pesa una acusación por “supuesta desaparición de personas”. Por este motivo, pidieron a la comunidad denunciar al 911 o a la comisaría más cercana, si llegara a tener noticias sobre su paradero.
Para facilitar la búsqueda, las autoridades difundieron la descripción física de ambos. Bruno tiene el cabello largo y ondulado de color castaño, tez trigueña y ojos oscuros.
Roxana, su madre, es una mujer de cabello negro, ojos oscuros y tez trigueña.
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