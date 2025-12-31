Villa Lugano: los detalles de la autopsia al hombre que murió en un presunto caso de gatillo fácil
Gabriel González falleció tras un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad. Se conocieron los resultados preliminares del informe.
Gabriel González, de 45 años, murió en medio de un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad en Villa Lugano durante la mañana de Navidad. En las últimas horas se conocieron los resultados preliminares de la autopsia.
Las causas de la muerte de González fueron “lesiones provocadas por proyectil de munición múltiple en el tórax y abdomen, con hemorragia interna y externa”, según indica el documento oficial de la autopsia.
En detalle, el estudio reveló que “se constataron múltiples lesiones contusas en superficie corporal, compatibles con ser producto del golpe o choque con o contra una superficie dura y roma”. Además, “las lesiones contuso excoriativas de forma circular/ovoidea, descriptas en el muslo y pierna izquierda, son compatibles con aquellas producidas por posta de goma”.
También “se ha descripto un orificio de entrada, el hallazgo de taco plástico de proyectil de munición múltiples y el hallazgo de municiones metálicas, mediante imágenes radiológicas y detector de metales".
El informe aclara que “los estudios complementarios solicitados podrán confirmar, rectificar y/o complementar las conclusiones macroscópicas antedichas”.
Villa Lugano: pasaron a disponibilidad a un efectivo de la Policía de la Ciudad
El hecho ocurrió el jueves pasado cerca de las 13, en la intersección de Chilavert y Araujo, donde efectivos de la Policía porteña intervinieron ante un llamado que alertó sobre disturbios en el Barrio 20.
En el marco de la causa que investiga la muerte de González, un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A fue pasado a disponibilidad. La medida se adoptó “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”.
La Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y de Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad está a cargo del sumario para determinar posibles responsabilidades.
Todo comenzó cuando una mujer llamó al 911 para denunciar que personas ebrias arrojaban objetos contra su vivienda. Casi al mismo tiempo, las autoridades recibieron otras dos alertas por un enfrentamiento entre dos grupos en Chilavert y Araujo.
Según los relatos, la policía comenzó a exigir que desde la vivienda bajaran la música, lo que provocó una discusión y empujones y luego el inicio de la represión policial. Tres policías resultaron heridos, por lo que se solicitó refuerzos de la Comisaría 8A.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 inició actuaciones junto a la Policía Federal, mientras que la fuerza de seguridad porteña entregó cámaras, teléfonos celulares y elementos antidisturbios a la Justicia para contribuir al esclarecimiento del caso.
