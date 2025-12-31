Video: una mujer alcoholizada atropelló y mató a un hombre en Benavídez

De acuerdo a las imágenes incorporadas a la causa, Olivera cruzaba el Corredor Bancalari y, al llegar al borde de la calzada, fue arrollado por una Jeep Renegade. El vehículo era manejado por Quevedo, quien circulaba con 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige el alcohol cero al volante. El impacto fue letal y el hombre murió como consecuencia de las graves heridas sufridas.