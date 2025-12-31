Video: una mujer alcoholizada atropelló y mató a un hombre en Benavídez
La víctima, Oscar Olivera, fue embestida este domingo por Loreley Quevedo en General Pacheco, cuando se dirigía a su trabajo en Nordelta.
Un fatal episodio de tránsito sacudió a la localidad bonaerense de General Pacheco, donde un hombre de 49 años que estaba a punto de ser papá perdió la vida tras ser atropellado por una mujer que manejaba alcoholizada. El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre, cuando Oscar Olivera salió rumbo a su trabajo y fue embestido por una camioneta conducida por Loreley Quevedo. La secuencia completa quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la zona.
De acuerdo a las imágenes incorporadas a la causa, Olivera cruzaba el Corredor Bancalari y, al llegar al borde de la calzada, fue arrollado por una Jeep Renegade. El vehículo era manejado por Quevedo, quien circulaba con 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre, pese a que en la provincia de Buenos Aires rige el alcohol cero al volante. El impacto fue letal y el hombre murió como consecuencia de las graves heridas sufridas.
Luego del siniestro, la conductora fue detenida e imputada por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, este martes recuperó la libertad tras pagar una fianza, situación que generó una profunda bronca e indignación entre los familiares de la víctima. Olivera no solo estaba a días de cumplir 50 años, sino que además esperaba convertirse en padre por primera vez en el corto plazo.
Según publicó el diario Clarín, la víctima trabajaba como personal de mantenimiento en un country de Nordelta y vivía en Malvinas Argentinas. Todos los días debía tomar tres colectivos para llegar a su lugar de trabajo, recorrido que realizaba de manera habitual hasta el trágico desenlace.
La investigación quedó actualmente a cargo del fiscal José Amallo, aunque en una primera instancia había intervenido Cosme Iribarren. La causa continúa en trámite mientras la familia de Olivera reclama justicia por una muerte que consideran evitable.
