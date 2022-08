Escuchas involucran a Plácido Domingo en la secta de Villa Crespo

A continuación, la mujer le pregunta al hombre si puede realizar un encuentro con el cantante en "el Museo", ubicado en un del edificio de avenida Corrientes al 4457, donde hay departamento acondicionado como privado. El hombre le respondió que si y la mujer, entre risas, respondió: “Tendré que sacrificarme una vez más, tengo mucha vocación de servicio”.

placido domingo secta

En el segundo audio, la misma mujer habla directamente con quien sería Plácido Domingo y pactan un encuentro. En ese contexto, el cantante le da una serie de indicaciones: “Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”, y le recuerda el número de cuarto en el que encontraba alojado. "No me mandes a la habitación de otro", respondió la mujer riéndose.

Luego de la conversación, Mendy llamó a Juan Percowicz, identificado como el líder de la secta. "Ya me llamó y armó la matufia para que me quede en el hotel sin que los agentes se den cuenta", dijo la mujer. "Qué degenerada que sos", le respondió el hombre.

"Me parece que un poquito colaboraste con este producto. Está hecho mierda, Juan, me da pena. yo no le deseo ningún daño, pero es tan maravilloso vernos a nosotros brillando y volando por los cielos y él hecho mierda, nos contó todo lo que le hicieron", completó la mujer.