Villa Devoto: una camioneta en contramano chocó a varios autos estacionados

En las imágenes se puede observar a una Volkswagen Saveiro color gris ingresando por la mencionada calle a gran velocidad, momentos en los cuales se cruza de frente con un colectivo.

Al intentar esquivarlo, el conductor perdió el control de la camioneta e impactó de lleno con otros cuatro vehículos que se encontraban estacionados.

Por el hecho se vio afectado principalmente un Renault Fuego que, por el fuerte impacto se deslizó hacia atrás chocando en cadena a un BMW, un Fiat Punto y un Volkswagen Up, según detallaron fuentes policiales.

Al sitio acudió rápidamente personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona.

Según se informó, tanto el conductor de 22 años como su acompañante tuvieron que ser asistidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladados en una ambulancia al Hospital Zubizarreta con varios politraumatismos.

El choque es investigado por la Fiscalía en lo penal y contravencional de Faltas N°24, a cargo de Rodrigo Pagano Mata, quien ordenó la realización de test de alcoholemia al conductor y el secuestro de la camioneta Volkswagen Saveiro.

Marta Minujín protagonizó un fuerte choque en Monserrat

La artista plástica Marta Minujín, de 81 años, protagonizó incidente de tránsito al chocar con su camioneta contra un auto en el que iban tres mujeres, una de ellas, trabajadora de civil de la Policía de la Ciudad. Fue escoltada por los agentes hasta un centro de salud, y quedó imputada por las lesiones ocasionadas.

El siniestro ocurrió este lunes en la esquina de las avenidas Independencia y Entre Ríos, en el barrio porteño de Montserrat. Las cuatro mujeres requirieron de atención médica del SAME y fueron trasladadas a los hospitales Ramos Mejía y Penna.

Los autos quedaron ambos sobre Independencia, metros más adelante del cruce con Entre Ríos. Se trató de un choque entre un Volkswagen Gol Trend color negro que, producto de la colisión, quedó sobre la vereda, y una camioneta Honda HR-V, que quedó detenida en el medio de la avenida Independencia.

En la camioneta viajaban otras tres mujeres. Una de ellas forma parte del Departamento de Investigaciones del Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que fue identificada como Luciana Genovese.

Tras el impacto, Genovese perdió el control del Volkswagen Gol y el vehículo terminó sobre la vereda. Todos sus ocupantes salieron por sus prodios medios. Sin embargo, dos de las tres mujeres que viajaban en él resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas por una unidad del SAME al Hospital Ramos Mejía. La oficial sufrió un politraumatismo. Ambas recibieron el alta al poco tiempo.

Minujín, por su parte, sufrió un traumatismo de tórax sin riesgo de vida. Se negó a ser trasladada por el equipo del SAME, por lo que se quedó en su vehículo a la espera de la ambulancia de su prepaga. Finalmente, fue trasladada al Instituto IDT horas después. La artista plástica resultó imputada por el hecho.

En un diálogo con TN, uno de los amigos de la artista plástica informó: “Está lo más bien, está bien”, pero no pudo precisar cómo se encontraba la persona que viajaba junto a ella.

Por otro lado, un familiar de las mujeres que se trasladaban en el Volkswagen Gol señaló que “están bien”. “Yo llegué al accidente cuando el SAME se las había llevado, me comentaron telefónicamente cómo fue el accidente”, agregó y precisó: “El Gol venía por Independencia en verde —el semáforo— y el otro lo embistió en colorado, por Entre Ríos venía, es lo que me comentaron”.