Villa Lugano: le pegó una trompada a una mujer en la calle, escapó y lo atrapó el hermano de la víctima

Imputación judicial, prontuario e investigación sobre posibles ataques previos

La situación procesal del detenido quedó radicada en la Unidad de Flagrancia Sur, bajo la órbita del fiscal Carlos Moríñigo, quien convalidó la detención y dispuso labrar actuaciones por el delito de lesiones. Fuentes de la investigación confirmaron que el imputado, de 21 años, ya contaba con un prontuario por delitos contra la propiedad, acumulando antecedentes por robo y hurto en el ámbito porteño.

En forma paralela, tras la difusión del episodio, la víctima señaló que vecinos del barrio se acercaron para manifestarle que el agresor solía deambular por el barrio con conductas erráticas y violentas, atribuyéndole posibles ataques similares contra otras mujeres de la zona. De momento, los investigadores judiciales no incorporaron denuncias previas formalizadas por hechos de esa naturaleza, aunque no descartan evaluar el estado y los peritajes del imputado en el marco de la causa.