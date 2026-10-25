Allanaron una vivienda en Parque Chacabuco y encontraron tres armas y 52 plantas de marihuana

Según la información difundida sobre el procedimiento, el hombre contaba con una autorización del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) para cultivar hasta ocho plantas, una cantidad muy inferior a la encontrada durante el allanamiento.

Tras consultar con la autoridad judicial, el hombre fue notificado de la prohibición de acercamiento dispuesta en la causa, mientras que las tres armas, las municiones y las 52 plantas fueron secuestradas.

Encontraron muerta a una joven en un departamento en Retiro: buscan a un sospechoso llamado "Iván"

Una joven de 27 años fue encontrada muerta en un departamento de alquiler temporario ubicado sobre la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro, frente al edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La víctima había acordado un encuentro con un hombre identificado como Iván la noche anterior y la Policía busca localizarlo para reconstruir las últimas horas y determinar las circunstancias de su muerte.

El hallazgo se produjo este domingo cerca de las 8.40, luego de que una amiga de la joven se preocupara porque no respondía sus mensajes ni llamados. Ante la falta de noticias, decidió acercarse al departamento y, como la puerta estaba cerrada con llave y nadie respondía desde el interior, solicitó la ayuda de un cerrajero para poder ingresar.

Una vez dentro, encontró el cuerpo de su amiga, identificada como Tatiana Micaela, tendido sobre la cama y cubierto con una sábana, sin signos visibles de violencia física, manchas de sangre ni indicios de desorden en la habitación, según las primeras informaciones. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató el fallecimiento a las 8.48.

La víctima trabajaba como acompañante y compartía el alquiler temporal del inmueble con la amiga que encontró el cuerpo. El departamento era utilizado para concretar encuentros y, de acuerdo con los primeros datos de la investigación, no presentaba señales de que la puerta de ingreso hubiera sido forzada.

La cita con el hombre llamado Iván

Uno de los puntos centrales de la investigación es el encuentro que la joven había acordado durante la noche del sábado con un hombre que se identificó como Iván. Según trascendió, ambos se habrían contactado a través de una plataforma digital de encuentros llamada Gemidos, aunque los investigadores todavía deben establecer si el nombre utilizado por el hombre es verdadero.

De acuerdo con el testimonio aportado por la amiga, la víctima había estado con ese cliente en el departamento durante la noche anterior. Después de perder contacto con ella, decidió acercarse al inmueble a la mañana siguiente, sin imaginar que encontraría a su amiga muerta.

Por el momento, no trascendió oficialmente si el teléfono celular de la víctima fue encontrado en el lugar ni qué otros elementos pudieron haber sido secuestrados durante los primeros peritajes. Tampoco se informó la causa del fallecimiento, por lo que las circunstancias de la muerte continúan bajo investigación.

Una joven de 27 años fue encontrada muerta en un departamento de Microcentro y buscan a un sospechoso identificado como Iván.

Cómo avanza la investigación

Tras el hallazgo, intervino personal de la Policía de la Ciudad y la Justicia dispuso la participación de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios, que trabajan para recolectar pruebas y establecer qué ocurrió dentro del departamento.

El relevamiento de las cámaras de seguridad del edificio y de la cuadra será clave para reconstruir los movimientos previos y posteriores al encuentro e identificar si el hombre llamado Iván estuvo en el lugar. En paralelo, los peritos intentan establecer la causa de muerte y determinar si participaron otras personas.