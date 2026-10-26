Dos peritos describieron el "cerebro primitivo" de Pity Álvarez tras años de consumo de drogas

"No hay error porque no hay conciencia", sentenció el médico, quien reconoció que hoy en día Pity Álvarez necesita supervisión constante ante la incapacidad de dirigir sus actos.

Esa incapacidad para dirigir los propios actos también había sido observada por la psiquiatra Daiana Sinigoj, quien evaluó a Álvarez en 2022.

La médica, que también declaró este lunes, aseguró que el cantante no puede ni siquiera bañarse por sus propios medios y que tiene una "indiferencia afectiva marcada".

Sinigoj recordó que Álvarez "se quedaba dormido" durante las entrevistas de evaluación y que "no lo podía entender" cuando hablaba.

"Le dabas 2 ó 3 opciones y se perdía, no podía elegir la mejor", señaló.

Pity Álvarez

El lunes que viene están programadas las declaraciones de un perito y el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido como el Cura Rockero, que mantiene un vínculo cercano con Pity Álvarez.

Pero además los abogados de Álvarez, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, intentan incluir a dos testigos más en la audiencia del lunes que viene, en la que también podría declarar el cantante.

La defensa publicó un comunicado de prensa en el que advirtieron sobre el riesgo del juicio para la vida y salud de “Pity”, por lo que “suplican la urgente intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

"La defensa denuncia grave riesgo para la vida y la salud de su asistido, la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados de protección de las personas con discapacidad", señalaron los abogados en el escrito.

"Es como una falta de congruencia total que hoy se esté juzgando a una persona presuntamente incapaz frente a un tribunal oral con una expectativa de pena que puede ser demasiado grave", remarcó el abogado Germán Francone, otro integrante de la defensa de Álvarez.

Mientras tanto, Pity Álvarez sigue el juicio de manera remota desde el centro de salud mental Colonial Solar, de Castelar, que fue descrita por Francone como una "internación psiquiátrica forzosa ordenada por la justicia civil por considerarlo peligroso para sí y para terceros".