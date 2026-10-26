Dos peritos describieron el "cerebro primitivo" de Pity Álvarez tras años de consumo de drogas
Los abogados del cantante confirmaron que declarará el lunes 2 de noviembre en el juicio por el crimen de su vecino Cristian Díaz, a quien le disparó en 2018.
Se acercan las audiencias finales en el juicio contra Cristian Pity Álvarez por el crimen de su vecino Cristian Díaz, a quien le disparó en 2018 en una calle del barrio Samoré de Villa Lugano. Este lunes declararon dos peritos que describieron el "cerebro primitivo" del cantante de Intoxicados tras años de uso de drogas.
Uno de los peritos que declaró este lunes ante el Tribunal en lo Criminal y Correccional Número 29 de la Ciudad de Buenos Aires fue el psiquiatra Carlos De Marco, quien sostuvo que la psiquis de Álvarez tiene una base de trastorno agravada por el consumo prolongado y en altas dosis de sustancias como el crack, la cocaína y el alcohol.
De Marco explicó que la cocaína produce una "necrosis del lóbulo frontal" del cerebro, lo que afecta los frenos inhibitorios y la capacidad de sociabilidad de la persona.
"Cuando consume se produce un cerebro primitivo", señaló el médico en declaraciones reproducidas por el sitio MDZ Online, y confirmó se pueden dar cuadros de ideación paranoide, psicótica o persecutoria en los que "la realidad psíquica supera la realidad material".
Con respecto a la discusión entre Pity Álvarez y su vecino Cristian Díaz, que devino en el crimen ocurrido el 12 de julio de 2018, De Marco señaló que "es posible que la conciencia esté anulada" en ese momento y que el cantante de Intoxicados podría haber disparado con la certeza de que se estaba defendiendo de un ataque, aunque no haya existido peligro alguno.
"No hay error porque no hay conciencia", sentenció el médico, quien reconoció que hoy en día Pity Álvarez necesita supervisión constante ante la incapacidad de dirigir sus actos.
Esa incapacidad para dirigir los propios actos también había sido observada por la psiquiatra Daiana Sinigoj, quien evaluó a Álvarez en 2022.
La médica, que también declaró este lunes, aseguró que el cantante no puede ni siquiera bañarse por sus propios medios y que tiene una "indiferencia afectiva marcada".
Sinigoj recordó que Álvarez "se quedaba dormido" durante las entrevistas de evaluación y que "no lo podía entender" cuando hablaba.
"Le dabas 2 ó 3 opciones y se perdía, no podía elegir la mejor", señaló.
El lunes que viene están programadas las declaraciones de un perito y el Padre César Scicchitamo Tagle, conocido como el Cura Rockero, que mantiene un vínculo cercano con Pity Álvarez.
Pero además los abogados de Álvarez, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, intentan incluir a dos testigos más en la audiencia del lunes que viene, en la que también podría declarar el cantante.
La defensa publicó un comunicado de prensa en el que advirtieron sobre el riesgo del juicio para la vida y salud de “Pity”, por lo que “suplican la urgente intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
"La defensa denuncia grave riesgo para la vida y la salud de su asistido, la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados de protección de las personas con discapacidad", señalaron los abogados en el escrito.
"Es como una falta de congruencia total que hoy se esté juzgando a una persona presuntamente incapaz frente a un tribunal oral con una expectativa de pena que puede ser demasiado grave", remarcó el abogado Germán Francone, otro integrante de la defensa de Álvarez.
Mientras tanto, Pity Álvarez sigue el juicio de manera remota desde el centro de salud mental Colonial Solar, de Castelar, que fue descrita por Francone como una "internación psiquiátrica forzosa ordenada por la justicia civil por considerarlo peligroso para sí y para terceros".
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