El crudo descargo de la tía de Angelina tras el impacto de una bala perdida: "Que se cuide"

Desde el entorno de la víctima denunciaron la falta de responsabilidad civil. "Uno sabe que cuando dispara, el proyectil baja con la misma fuerza y te mata", remarcaron desde la familia de la nena, en diálogo con la prensa.

tia angelina

Mientras Angelina es acompañada por su padre en el hospital, la familia exige que se identifique de dónde vino el disparo y que la sociedad tome conciencia sobre el peligro mortal de los "festejos" con armas de fuego.

Un rato antes, desde la inmediaciones de la vivienda donde ocurrió el trágico episodio, un tío de la menor había relatado el siniestro. "Cayó desplomada. Estábamos acá afuera y al toque la llevamos al hospital", recordó también en diálogo con C5N.

Según el testimonio del hombre, Angelina "estaba mirando los fuegos artificiales cuando le pegó de costado". La familia mantiene la esperanza de que el daño no sea irreversible. "Hay que ver, quizá le rozó y no le tocó nada adentro", señaló ante los micrófonos.