El crudo descargo de la tía de Angelina tras el impacto de una bala perdida: "Que se cuide"
Familiares de la nena herida en Villa Sarmiento relataron el grave episodio que mantiene en vilo a todo el barrio.
Angelina, un nena de 12 años pelea por su vida y se encuentra internada en estado crítico tras ser víctima de una bala perdida, mientras estaba en su casa en la localidad bonaerense de Villa Sarmiento, celebrando la Navidad; por lo que su familia exige Justicia.
El episodio ocurrió durante los festejos navideños y volvió a poner en el centro de la escena el peligro que representan los disparos efectuados al aire, una práctica ilegal que año tras año deja heridos y víctimas fatales.
"La gente tira tiros para festejar y no sabe lo que hace", reflexionó la familia de Angelina, la niña que permanece en terapia intensiva luego de recibir un balazo mientras miraba el cielo en Nochebuena.
Entre lágrimas y bronca, y en diálogo con C5N, la tía de la nena envió un mensaje directo al responsable y sentenció: “Ella va a salir porque es fuerte, pero que el dueño de la bala se cuide”.
El relato de los familiares es estremecedor: la bala impactó en la cabeza de la nena justo antes de que pudieran abrir los regalos navideños. Según explicaron, el proyectil permanece alojado en el cráneo y su estado es reservado.
Desde el entorno de la víctima denunciaron la falta de responsabilidad civil. "Uno sabe que cuando dispara, el proyectil baja con la misma fuerza y te mata", remarcaron desde la familia de la nena, en diálogo con la prensa.
Mientras Angelina es acompañada por su padre en el hospital, la familia exige que se identifique de dónde vino el disparo y que la sociedad tome conciencia sobre el peligro mortal de los "festejos" con armas de fuego.
Un rato antes, desde la inmediaciones de la vivienda donde ocurrió el trágico episodio, un tío de la menor había relatado el siniestro. "Cayó desplomada. Estábamos acá afuera y al toque la llevamos al hospital", recordó también en diálogo con C5N.
Según el testimonio del hombre, Angelina "estaba mirando los fuegos artificiales cuando le pegó de costado". La familia mantiene la esperanza de que el daño no sea irreversible. "Hay que ver, quizá le rozó y no le tocó nada adentro", señaló ante los micrófonos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario