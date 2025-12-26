Qué revela la tomografía realizada a Angelina, la nena baleada en Villa Sarmiento

“Los padres están permanentemente en la clínica y nos van mandando mensajes; a la mañana nos contaron esto. Se alimenta por suero… La bala es chiquita, quizás sea un perdigón. Algunos dicen que la distancia fue de 1.200 metros y, cuanto mayor es la distancia, mejor”, agregó el familiar.

En declaraciones televisivas, añadió que “es muy importante que no haya afectado a la parte motriz, como el habla y el movimiento… Pienso que, si le sacan la bala a la nena, van a tener más precisión. El tema también es que se la saquen, hay que ver. Son 96 horas en total y la tendrán que despertar”.

Sobre la investigación en curso, Ricardo señaló: “Espero que esto no vuelva a pasar, que caiga el responsable. Hay gente que no quiere hacer la denuncia porque tienen miedo de ir a la comisaría; se puede denunciar de manera anónima”, concluyó.

peritos villa sarmiento