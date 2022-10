Violencia de género: fue a buscar a su hijo y terminó brutalmente golpeada y detenida

Segun la declaracion de la victima, cuando Correa abrió la puerta comenzó a agredirla y a decirle que no le iba a entregar al menor. La excusa del sargento era que la mujer estaba alcoholizada y en esas condiciones no se lo iba a llevar, cerro la puerta y la dejo afuera. "Comencé a golpear la puerta llamando a mi niño, mi ex salio me tomó de los brazos, comenzó a insultarme y golpearme. A la agresión se le sumó su actual pareja, de apelligo Hermosilla de 23 años", relató la víctima.

En la denuncia formulada por Gabriela, agregó que una tercera persona identificado como J. Correa, ex cuñado de la victima, también efectivo policial, la tomó de los brazos y también la golpeó.

La joven logra zafar de los golpes, corre y en su huída encuentra a un grupo de chicos, quienes le pide un teléfono para llamar a la comisaría.

Allí comienza otra histroria porque al llegar la Policía, Gabriela es trasladada al hospital en una patrulla. En el nosocomio la recibio un médico de guardia de apellido Romero, quien luego de hablar con los policías, habría extendido un certificado asegurando que la joven estaba alcoholizada. No le realizo ningun test de alcoholemia que avale lo escrito.

La patrulla regresa con la victima nuevamente a la comisaría, el oficial de turno de apellido Torres la traslado hasta una sala y le ordenó que se levante la remera para chequear los golpes, por temor la mujer se negó rotundamente a hacerlo, como respuesta fue insultada esposada y encerrada en un calabozo.

A la mañana siguiente, para recuperar la libertad, debió pagar una "fianza" de $2.300 pesos por la "contravención y los disturbios": Tampoco le extendieron un recibo de por el pago de la supuesta caución.

Por tercera vez fue trasladada al hospital local, esta vez fue atendida por un doctor de apellido Blanco, quien en su informe informo sobre la existencia de golpes en todo el cuerpo. Como Gabriela orinaba y escupia sangre ordenó un chequeo completo. En su informe advierte a los efectivos policiales que la joven había sido agredida.

Finalmente pudo radicar formalmente la denuncia penal contra su expareja, acompañada y asistida por María Claudia Romero Valdez, coordinadora del Centro de víctimas de violencia de género y de una funcionaria policía,

Gabriela había pasado, 10 horas en esas condiciones fisicas y detenida por orden del oficial de guardia, quien se había negado a tomar la denuncia, según argumentó: "Para no perjudicar a sus camaradas".

Lo insolito del caso es que hasta el momento ninguno de los agresores fue detenido o suspendido o separado. Continúan en actividad en sus funciones.