"Yo soy liberal y no le hago reembolsos a zurdos": compró auriculares, estaban rotos y lo agredieron

Un compañero hizo una compra por @Mercadolibre, le entregaron unos auriculares que no funcionan y no le quieren tomar el reclamo por ser de una organización social. Le dijo "no le hago reembolsos a zurdos. Yo soy liberal". Parece una boludes pero así empieza el facismo. pic.twitter.com/FD6NseaXQU