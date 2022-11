San Cristóbal: terror en un edificio por un vecino violento

vecino violento san cristobal

"Me dio un par de trompadas. Si no se mete el encargado, por ahí estoy en el hospital o en Chacarita. El muchacho es loco, se las agarró prácticamente con todos. Primero empezó con las mujeres, después rompía vidrios, arrancaba el empapelado y el cablerío", relató César a C5N.

Según el testimonio de la víctima, De Paola "es un muchacho grandote, arriba de los 110 kilos", que no trabaja y "hace pesas a la madrugada, a la noche y a la tarde".

Por su parte, Víctor, el encargado del edificio, fue agredido en 2020 y desde ese momento pide que el hombre reciba tratamiento psiquiátrico. "Tenemos del piso 14 al piso 10 todos rotos los ventiluces. La puerta de la terraza, rota también. Cada vez que escuchamos ruidos estamos llamando al 911. Viene el patrullero rápido, pero el tipo se mete de vuelta al departamento y no lo podemos sacar", denunció.

"Está una tía con él que ahora se hizo, la que no sabía nada, que no tenía idea que el sobrino hizo ese desastre. Va a volver, tenemos que estar con ese miedo. Hace más de 20 años que él no paga las expensas, para mí está más de okupa que de propietario", agregó Víctor.

Las agresiones son tan graves que incluso uno de las vecinas del edificio recibió un botón antipánico. Los propietarios piden que la Justicia intervenga y determine si el hombre debe ser internado, ya que representa un peligro para todos los habitantes del edificio.