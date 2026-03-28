Recoleta: disparó contra peatones desde su departamento, fue demorado y dejado en libertad
El sujeto hizo disparos con un rifle de aire comprimido y arrojaba objetos contundentes a los peatones que circulaban por la vía pública, hiriendo a al menos una mujer y una menor.
Un hombre fue demorado en Recoleta, acusado de efectuar disparos con un rifle de aire comprimido y arrojar objetos contundentes desde su domicilio a los peatones que circulaban por la vía pública, hiriendo a al menos una mujer y una menor.
Fue un vecino quien denunció al agresor tras advertir que hostigaba a los transeúntes desde el balcón de su departamento, en un edificio ubicado en la calle Anchorena al 1577 del mencionado barrio porteño.
El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de la Ciudad, que allanaron la vivienda y secuestraron un rifle de aire comprimido junto a varias cajas con municiones letales, tras una investigación iniciada por el hecho ocurrido el 25 de marzo en esa misma cuadra.
A partir de la denuncia, se realizaron tareas investigativas que incluyeron el análisis de filmaciones aportadas por vecinos y trabajos de campo para establecer el domicilio y la identidad del sospechoso, reconocido como Rubén Diego Roysen.
Con la orden judicial correspondiente, intervino personal del Grupo DOEM, que ingresó al departamento, logró reducir al acusado y procedió al secuestro del arma y los elementos utilizados para realizar las agresiones.
En la causa interviene el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°27, a cargo de María Carolina De Paoli, y la Secretaría N°53, de Susana Noelia Chávez, que tras la consulta policial dispusieron que el sujeto señalado recobrara la libertad a las pocas horas.
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