Voraz incendio en el Parque Industrial Pilar deja como saldo al menos un muerto y heridos

De acuerdo a medios locales, meses atrás había realizado un simulacro de incendio y evacuación con la colaboración y acompañamiento de los Bomberos Voluntarios del Parque Industrial de Pilar.

“Estas prácticas son fundamentales para fortalecer nuestros protocolos de respuesta ante emergencias, evaluar la efectividad de los procedimientos internos y garantizar la seguridad de todo nuestro personal”, señalaba la compañía en ese momento.