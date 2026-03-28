Voraz incendio en el Parque Industrial Pilar deja como saldo al menos un muerto y heridos
El siniestro se desató este sábado en una planta de acopio y elaboración de combustibles, adonde concurrieron varias dotaciones de bomberos para contener las llamas.
Una refinería ubicada en el Parque Industrial Pilar sufre por estas horas un voraz incendio que, en principio, deja como saldo trágico una persona muerta y varias otras heridas, todo ellos trabajadores de la empresa siniestrada.
Se trata de Nueva Energía SA, una refinería con varios y grandes tanques de gasoil y nafta, en cuyas instalaciones se iniciaron las llamas, cuyas causas aun se desconocen, que rápidamente se expandieron por el lugar, provocando una enorme columna de humo negro. De acuerdo a las primeras versiones, el incendio se desató cuando se cargaba combustibles en un camión que operaba dentro de la planta.
A causa del fuego y el humo, trascendidos indican que al menos un trabajador murió y otro resultó gravemente herido con quemaduras, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar, según reportan medios locales.
En tanto, concurrieron al lugar el siniestro varias dotaciones de Bomberos para combatir las llamas y personal policial se encuentra en las inmediaciones para controlar el tránsito y a las personas que se acercan a la zona.
Según se sabe, Nueva Energía SA se dedica a la refinación primaria de petróleo y derivados y es operador de residuos especiales o peligrosos. “Somos un Grupo cuyo enfoque abarca diversas áreas, incluyendo el mercado de elaboración y comercialización de combustibles y bases lubricantes, el transporte y la logística de combustibles pesados, y por último, y no menos importante, el recupero y regeneración de hidrocarburos”, explica la empresa en su sitio web.
De acuerdo a medios locales, meses atrás había realizado un simulacro de incendio y evacuación con la colaboración y acompañamiento de los Bomberos Voluntarios del Parque Industrial de Pilar.
“Estas prácticas son fundamentales para fortalecer nuestros protocolos de respuesta ante emergencias, evaluar la efectividad de los procedimientos internos y garantizar la seguridad de todo nuestro personal”, señalaba la compañía en ese momento.
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