Se supo qué tienen adentro los huevos de Pascua de Damián Betular que cuestan $150.000

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Qué trae el "Huevo Grande" de $150.000

La pieza más imponente de la colección de este año tiene un peso aproximado de 1000 gramos. Según la descripción oficial de su boutique, este huevo de chocolate con leche está relleno de un praliné crocante de avellanas y grageas de chocolate con almendras. Para su elaboración se utilizan chocolates importados y, al ser un producto artesanal, el peso final puede presentar variaciones.