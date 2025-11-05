Violento accidente en Córdoba: una moto chocó contra un auto
El hecho se registró en el barrio Residencial Vélez Sarsfield y uno de los motociclistas continúa internado en el Hospital de Urgencias.
Un fuerte siniestro vial tuvo lugar este lunes en la zona sur de la ciudad de Córdoba, cuando una moto colisionó contra un automóvil, dejando como saldo a uno de los ocupantes del rodado menor con heridas de consideración. El episodio ocurrió en la esquina de Pastor Taboada y Manuel Parga, en el barrio Residencial Vélez Sarsfield, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del 911.
Según muestran las imágenes, una motocicleta Brava Nevada impactó contra uno de los laterales de un Volkswagen Gol Trend, provocando que ambos ocupantes de la moto salieran despedidos por el aire antes de caer violentamente sobre el asfalto. El golpe generó alarma entre los vecinos de la zona, que llamaron rápidamente a los servicios de emergencias.
Personal sanitario llegó al lugar y asistió al lesionado, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde permanece internado bajo observación médica. Por el momento, no se han informado detalles sobre su estado de salud más allá de que presenta lesiones de consideración.
En paralelo, fuentes policiales indicaron que se realizaron las primeras pericias en el lugar del accidente para determinar cómo se produjo la colisión y si alguno de los conductores habría cometido alguna infracción. Este tipo de siniestros preocupa a los vecinos de la zona, que reclaman mayor control de velocidad y señalización en las calles del barrio, especialmente en las esquinas más transitadas por vehículos y motocicletas.
El hecho se suma a la lista de accidentes de tránsito en Córdoba, donde la combinación de motos y autos en calles urbanas genera riesgos frecuentes. Autoridades locales recomiendan precaución al circular, respetar las normas de tránsito y utilizar casco y cinturón de seguridad para reducir la gravedad de las lesiones en caso de colisión.
