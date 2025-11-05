Violento accidente en Córdoba: una moto chocó contra un auto

En paralelo, fuentes policiales indicaron que se realizaron las primeras pericias en el lugar del accidente para determinar cómo se produjo la colisión y si alguno de los conductores habría cometido alguna infracción. Este tipo de siniestros preocupa a los vecinos de la zona, que reclaman mayor control de velocidad y señalización en las calles del barrio, especialmente en las esquinas más transitadas por vehículos y motocicletas.

El hecho se suma a la lista de accidentes de tránsito en Córdoba, donde la combinación de motos y autos en calles urbanas genera riesgos frecuentes. Autoridades locales recomiendan precaución al circular, respetar las normas de tránsito y utilizar casco y cinturón de seguridad para reducir la gravedad de las lesiones en caso de colisión.