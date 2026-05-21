La Línea Sarmiento cambia su cronograma para el fin de semana largo: todos los detalles
La medida fue confirmada por Trenes Argentinos y responde a una serie de obras de infraestructura que se realizarán durante los próximos días.
Trenes Argentinos informó que la línea Sarmiento funcionará con servicio limitado durante el fin de semana largo debido a trabajos de renovación del sistema de señalamiento que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional.
Los trabajos se realizarán en la cabina de Moreno, tareas que estarán a cargo de la empresa Trend.
Según detallaron desde la Base Operativa Castelar, el sábado 23 de mayo el servicio circulará únicamente entre Once y Merlo desde el primer hasta el último tren del día.
Además, habrá cancelaciones parciales en Castelar que podrían afectar aún más la frecuencia habitual.
En tanto, el domingo 24 y el lunes 25 (feriado nacional) el esquema reducido continuará de la misma manera, mientras que el ramal Moreno-Luján-Mercedes permanecerá completamente suspendido durante las tres jornadas.
Desde la Base Operativa Castelar indicaron que las limitaciones en el servicio han sido una constante este año, sumando ya 17 días de restricciones en apenas cinco meses. Ante la ausencia de un servicio de colectivos que una directamente Moreno o Paso del Rey con Once, se sugiere a los usuarios considerar opciones como la línea 57, aunque se aclara que esta no llega directamente a la estación de Moreno, sino que finaliza su recorrido a unas 16 cuadras de distancia.
La empresa recomiendan a los usuarios consultar los cronogramas actualizados y prever demoras o cambios en los tiempos de viaje, especialmente en uno de los fines de semana con mayor movimiento por el feriado patrio.
El servicio de la Línea Sarmiento volverá a funcionar con normalidad el martes 26 de mayo.
Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones
- Once - Moreno: Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.
- Moreno - Mercedes: Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland, Mercedes.
- Merlo - Lobos: Merlo, KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Maquinista Ricardo Cal, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti, Zapiola, Empalme Lobos, Lobos.
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