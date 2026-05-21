La Línea Sarmiento cambia su cronograma para el fin de semana largo: todos los detalles

Desde la Base Operativa Castelar indicaron que las limitaciones en el servicio han sido una constante este año, sumando ya 17 días de restricciones en apenas cinco meses. Ante la ausencia de un servicio de colectivos que una directamente Moreno o Paso del Rey con Once, se sugiere a los usuarios considerar opciones como la línea 57, aunque se aclara que esta no llega directamente a la estación de Moreno, sino que finaliza su recorrido a unas 16 cuadras de distancia.

La empresa recomiendan a los usuarios consultar los cronogramas actualizados y prever demoras o cambios en los tiempos de viaje, especialmente en uno de los fines de semana con mayor movimiento por el feriado patrio.

El servicio de la Línea Sarmiento volverá a funcionar con normalidad el martes 26 de mayo.

Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones