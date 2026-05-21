Mendoza: un hombre alcoholizado intentó evadir un control de Gendermería y volcó

Fueron los propios gendarmes quienes procedieron rescatarlo y asistirlo. Fue entonces cuando comprobaron que el hombre, de nacionalidad peruana, se encontraba en estado de ebriedad, con un alto nivel de alcohol en sangre.

contrabando figuritas del Mundial 2026 Gendarmería El conductor manejaba ebrio, volcó y fue detenido

Luego de rescatar al conductor ebrio, los efectivos de Gendarmería procedieron a revisar el vehículo y descubrieron que transportaba varias cajas cargadas con álbumes y figuritas del Mundial 2026. El total se la mercadería fue valuada en 17.666.843 pesos.

contrabando figuritas del Mundial 2026 Gendarmería Ocurrió en la Ruta 7 tras el puesto de control vial de Punta de Vacas

La Fiscalía Federal de Mendoza tomó intervención en el caso y emitió una orden migratoria luego de comprobar el domicilio del sospechoso y consultar por sus antecedentes. También se ordenó la incautación del vehículo.

El conductor fue trasladado a la comisaría 23a. de Mendoza, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre el intento de contrabando.

En paralelo, todos los álbumes y paquetes de figuritas del Mundial 2026 quedaron secuestrados y a disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA).