Codazzi también mencionó a otra de las detenidas: “Me dijo que tuvo un encuentro con María Victoria Caillava y que ella le dio indicaciones de dónde plantar el botín”, sostuvo.

María Victoria Caillava

En su exposición, incluso sostuvo que su entonces clienta le habría dado detalles del mecanismo exacto que utilizó para simular el hallazgo del botín en el barrio.

“Me mostró cómo hizo, cómo fue y lo plantó en tal lugar”, expresó el abogado.

Búsqueda de Loan Danilo Peña: buzos rastrillan una laguna

En ese sentido, resaltó que “Laudelina hizo ante la Fiscalía una brillante declaración” los días 5 y 6 de julio de 2024, cuando instaló la hipótesis de un accidente a pocas semanas de la desaparición de Loan.

"Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente", expresó Codazzi.

Tras sus dichos, los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes, quines llevan adelante el juicio por la desaparición de Loan, resolvieron citar al abogado a declarar el jueves 26 de noviembre para que explique de dónde sacó esa versión y brinde más detalles sobre sus dichos.