Caso Loan Peña: el exabogado de Laudelina aseguró que el cuerpo del nene estaba en una laguna
José Fernández Codazzi sostuvo que la tía del nene le había confesado el dato. Ahora la Justicia lo citó a declarar.
La investigación por la desaparición de Loan Peña tuvo un cimbronazo en los últimos días a raíz de los dichos de José Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña. El letrado aseguró recientemente que la tía del nene se habría quebrado y le habría confesado que el cuerpo estaba dentro de una laguna.
Los estremecedores dichos de Codazzi se dieron durante una entrevista televisiva en la que el abogado reconstruyó conversaciones que habría mantenido con Laudelina durante los primeros días de la investigación, cuando aun era su representante legal.
“Laudelina me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, afirmó el abogado.
En ese sentido, Codazzi sostuvo que Laudelina le había contado que Loan había sufrido un accidente y que, después, se habría intentado desviar la investigación. “Ella plantó el botín”, mencionó en base a esas presuntas charlas.
Pese a sus declaraciones, hasta el momento no existen pruebas materiales que permitan confirmar esa hipótesis ni la supuesta ubicación del cuerpo.
Codazzi también mencionó a otra de las detenidas: “Me dijo que tuvo un encuentro con María Victoria Caillava y que ella le dio indicaciones de dónde plantar el botín”, sostuvo.
En su exposición, incluso sostuvo que su entonces clienta le habría dado detalles del mecanismo exacto que utilizó para simular el hallazgo del botín en el barrio.
“Me mostró cómo hizo, cómo fue y lo plantó en tal lugar”, expresó el abogado.
En ese sentido, resaltó que “Laudelina hizo ante la Fiscalía una brillante declaración” los días 5 y 6 de julio de 2024, cuando instaló la hipótesis de un accidente a pocas semanas de la desaparición de Loan.
"Todos los que estábamos, ocho abogados, después de declarar Laudelina Peña salimos convencidos que fue un accidente", expresó Codazzi.
Tras sus dichos, los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes, quines llevan adelante el juicio por la desaparición de Loan, resolvieron citar al abogado a declarar el jueves 26 de noviembre para que explique de dónde sacó esa versión y brinde más detalles sobre sus dichos.
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