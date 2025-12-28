Choque en la Panamericana: un Mercedes-Benz de colección quedó destruido tras perder una rueda
El accidente ocurrió a la altura del puente Bancalari, cerca del Camino del Buen Ayre. No hubo heridos, pero sí importantes daños materiales.
Un impresionante choque protagonizado por un exótico auto de alta gama generó conmoción este sábado por la mañana en la autopista Panamericana, a la altura del puente Bancalari, cerca de la intersección con el Camino del Buen Ayre. A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas.
El hecho ocurrió alrededor de las 9:30, cuando un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, vehículo de colección, quedó detenido sobre la calzada rápida luego de perder una de sus ruedas. A pocos metros del auto se encontraba el neumático desprendido, sin señalización visible que advirtiera a los demás conductores sobre el peligro.
Según se observa en un video grabado por un testigo ocasional, mientras el vehículo de alta gama permanecía detenido, otro auto que circulaba a alta velocidad lo impactó violentamente desde atrás. Producto del choque, el Mercedes cruzó varios carriles y terminó colisionando contra el guardarraíl, aunque afortunadamente no llegó a embestir a otros vehículos.
Si bien no hubo que lamentar víctimas, los daños materiales fueron de gran magnitud. En redes sociales trascendió que el Mercedes-Benz Pagoda había pasado los últimos dos años en un proceso de restauración integral y que había sido entregado recientemente a su dueño.
De acuerdo a las versiones que circularon tras el siniestro, el incidente se habría producido por una falla mecánica: las tuercas de la rueda no habrían sido ajustadas correctamente, lo que provocó el desprendimiento del neumático en plena autopista.
Las impactantes imágenes del choque rápidamente se viralizaron y reavivaron el debate sobre la importancia de los controles mecánicos exhaustivos, especialmente en vehículos restaurados y de alto valor histórico.
En medio de tanta repercusión, los usuarios de las redes sociales no tardaron en empezar a comentar sobre este hecho y las opiniones generaron un gran debate sobre el accionar de ambos conductores.
