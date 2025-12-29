San Telmo: un taxista alcoholizado manejó por el Metrobús y chocó contra un poste de luz

Fuentes policiales detallaron que el conductor, un hombre de 51 años, fue sometido a un test de alcoholemia por orden de la fiscalía de Flagrancia Este, a cargo de la doctora Florencia Paglianitti. El resultado arrojó positivo con 2,17 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra muy por encima del límite legal permitido en la Ciudad de Buenos Aires, que para los conductores de taxis debe ser de 0.

San Telmo taxista alcoholizado choco contra un poste

Inmediatamente los agentes de tránsito le secuestraron el auto, que fue inmovilizado y derivado a una playa judicial.

Por su parte, el taxista fue notificado por la contravención al conducir excediendo el límite de alcohol en sangre.

Con motivo del siniestro, hubo una reducción de la circulación en la zona mientras se realizaban las tareas para remover del lugar a la columna de alumbrado caída y los cables que habían quedado dispersos sobre el asfalto.