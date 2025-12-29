San Telmo: un taxista alcoholizado manejó por el Metrobús y chocó contra un poste de luz
El conductor tenía 2,17 gramos por litro de alcohol en sangre. Toda la secuencia quedó grabada en un video.
Un taxista alcoholizado que circulaba por el Metrobús de Paseo Colón perdió el control de su auto, se subió a la dársena y chocó contra un poste de luz, derribándolo en el acto. Toda la secuencia quedó grabada en un video.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes sobre los carriles del denominado Metrobus del Bajo, en avenida Paseo Colón, entre Independencia y el pasaje Dr. José Modesto Giuffra, en el barrio porteño de Palermo.
Tal como se puede observar en el video, el taxista circulaba a gran velocidad en un Peugeot 408 identificado como taxi cuando perdió el control del vehículo, se subió a la dársena que divide los carriles y chocó de lleno contra un poste de luminaria, que cayó sobre la calle.
Efectivos de la la Comisaría Vecinal 1F de la Policía de la Ciudad se acercaron hasta el lugar para asistir al chofer luego de constatar que circulaba sin pasajeros.
Sin embargo, el hombre comenzó a agredir a los efectivos y se negó a ser identificado, motivo por el cual fue demorado. En ese momento, la Policía solicitó la intervención de personal de Tránsito ante la sospecha de que condujera bajo los efectos del alcohol.
Fuentes policiales detallaron que el conductor, un hombre de 51 años, fue sometido a un test de alcoholemia por orden de la fiscalía de Flagrancia Este, a cargo de la doctora Florencia Paglianitti. El resultado arrojó positivo con 2,17 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra muy por encima del límite legal permitido en la Ciudad de Buenos Aires, que para los conductores de taxis debe ser de 0.
Inmediatamente los agentes de tránsito le secuestraron el auto, que fue inmovilizado y derivado a una playa judicial.
Por su parte, el taxista fue notificado por la contravención al conducir excediendo el límite de alcohol en sangre.
Con motivo del siniestro, hubo una reducción de la circulación en la zona mientras se realizaban las tareas para remover del lugar a la columna de alumbrado caída y los cables que habían quedado dispersos sobre el asfalto.
