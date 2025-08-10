Violento choque en General Paz: nueve heridos y un detenido

Embed

Un motociclista cruzó en rojo y fue embestido por un taxi en Palermo

Un motociclista fue embestido por un taxi tras cruzar con el semáforo en rojo mientras circulaba por la avenida Córdoba, en el barrio de Palermo. El taxi venía por la avenida Juan B. Justo a una velocidad permitida. El accidente tuvo lugar en la mano hacia Pacífico e inhabilitó un carril del Metrobus. El motociclista fue trasladado al Hospital Fernández.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, en una zona que usualmente presenta un tránsito intenso, aunque a esa hora la circulación era baja, lo que evitó un impacto de mayor gravedad. De acuerdo con el testimonio del taxista, él se desplazaba por la avenida principal cuando fue sorprendido por la moto.

En diálogo con C5N, el conductor del taxi afirmó que intentó frenar, pero era demasiado tarde. El impacto se produjo en el cruce y la motocicleta quedó en uno de los carriles del Metrobus en dirección a Palermo. Los colectivos debieron ser desviados por un carril destinado al tránsito vehicular común.

El chofer del taxi está a la espera del test de alcoholemia, mientras que el motociclista fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Fernández con lesiones en las extremidades inferiores, aunque se encuentra fuera de peligro. Se esperan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del hecho.