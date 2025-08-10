Violento choque en General Paz: nueve heridos y un detenido
Uno de los heridos, con politraumatismos graves, fue trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital Argerich.
Tres vehículos protagonizaron un violento choque en la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Mataderos, que dejó como saldo nueve heridos, uno de ellos de gravedad. Hay un conductor detenido.
El incidente ocurrió durante la madrugada del domingo en la mano hacia el Río de la Plata, a la altura de la Avenida Eva Perón, cuando un Peugeot 205 embistió una columna de iluminación, que comprometió a otros dos vehículos. La hipótesis principal es que el conductor, que circulaba a alta velocidad y estaba presuntamente alcoholizado, intentó tomar una salida con una maniobra brusca que le hizo perder el control y chocando. embistiendo.
Entre los heridos hay ocho hombres y una mujer, que debieron ser trasladados al Hospital Santojanni. El caso más grave, con politraumatismos severos, fue derivado en helicóptero del SAME al Hospital Argerich.
Por el operativo en la zona, la mano hacia el Río de la Plata de la General Paz permanecía totalmente cortada, con desvío del tránsito por Avenida Eva Perón, lo que provocó un segundo incidente de transito, en el que se vieron involucrados cinco vehículos, aunque sin heridos.
Fuentes policiales informaron que el conductor del Peugeot, que se encuentra detenido, venía de una cena, si bien se le realizó el test de alcoholemia, no trascendieron los resultados.
Un motociclista cruzó en rojo y fue embestido por un taxi en Palermo
Un motociclista fue embestido por un taxi tras cruzar con el semáforo en rojo mientras circulaba por la avenida Córdoba, en el barrio de Palermo. El taxi venía por la avenida Juan B. Justo a una velocidad permitida. El accidente tuvo lugar en la mano hacia Pacífico e inhabilitó un carril del Metrobus. El motociclista fue trasladado al Hospital Fernández.
El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, en una zona que usualmente presenta un tránsito intenso, aunque a esa hora la circulación era baja, lo que evitó un impacto de mayor gravedad. De acuerdo con el testimonio del taxista, él se desplazaba por la avenida principal cuando fue sorprendido por la moto.
En diálogo con C5N, el conductor del taxi afirmó que intentó frenar, pero era demasiado tarde. El impacto se produjo en el cruce y la motocicleta quedó en uno de los carriles del Metrobus en dirección a Palermo. Los colectivos debieron ser desviados por un carril destinado al tránsito vehicular común.
El chofer del taxi está a la espera del test de alcoholemia, mientras que el motociclista fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Fernández con lesiones en las extremidades inferiores, aunque se encuentra fuera de peligro. Se esperan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del hecho.
