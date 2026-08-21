Conmoción en Avellaneda: una policía mató a su hija y luego se quitó la vida
La oficial fue hallada sin vida junto a su hija luego de que la Policía Bonaerense llegara al lugar por un llamado al 911.
Un filicidio seguido de suicidio generó una profunda conmoción en la Zona Sur del Conurbano bonaerense. Una policía se habría quitado la vida luego de asesinar a su propia hija en Avellaneda.
Todo sucedió en un departamento de la calle Mariano Acosta al 600, en pleno centro de Avellaneda. La oficial Estefanía Luján Espínola fue hallada sin vida junto a su hija, identificada por las iniciales L.J., luego de que la Policía Bonaerense llegara al lugar por un llamado al 911 alertando que la mujer no respondía a los intentos de contactarla.
Según la hipótesis que manejan los investigadores, la agente habría matado a la menor y luego se habría suicidado usando su arma reglamentaria; sin embargo, la fiscalía sigue recopilando testimonios para reconstruir lo ocurrido y definir qué sucedió dentro de la casa. Por ese motivo, la causa está bajo investigación.
Aunque en el momento de la tragedia residía en Avellaneda, Espínola había vivido años atrás en Lomas de Zamora junto a su familia. La noticia generó una fuerte conmoción entre sus allegados y en esa localidad se realizó la despedida de ambas, según informó el portal La Unión.
Familiares y amigos se acercaron a la casa velatoria Las Flores, ubicada en Portela 461, en el centro de Lomas de Zamora, para dar el último adiós a la oficial y a su hija.
El preocupante aumento de suicidios en las Fuerzas
El pasado miércoles 19 agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó en declaraciones radiales que recogió la Agencia Noticias Argentinas (NA) que la cantidad de casos de suicidio dentro de las Fuerzas se incremento, y reconoció que uno de los motivos son las deudas.
“Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024. La tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes”, declaró la funcionaria.
Y agregó: “Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo. En el marco de las políticas de bienestar de las Fuerzas, es clave y lo venimos abordando desde distintos frentes. Incluso tenemos las capellanías que son una escucha directa”.
La funcionaria manifestó que “hace mucho tiempo” trabajan en medidas para “cuestiones de ayudas financieras” porque hay “niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas”.
Para luego aclarar: “Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces (la persona que trabaja en la Fuerza) es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar”.
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