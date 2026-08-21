Conmoción en Avellaneda: una policía mató a su hija y luego se quitó la vida

El preocupante aumento de suicidios en las Fuerzas



El pasado miércoles 19 agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó en declaraciones radiales que recogió la Agencia Noticias Argentinas (NA) que la cantidad de casos de suicidio dentro de las Fuerzas se incremento, y reconoció que uno de los motivos son las deudas.

“Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024. La tasa en Argentina, que está en el informe que publicamos, es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes”, declaró la funcionaria.

Y agregó: “Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo. En el marco de las políticas de bienestar de las Fuerzas, es clave y lo venimos abordando desde distintos frentes. Incluso tenemos las capellanías que son una escucha directa”.

La funcionaria manifestó que “hace mucho tiempo” trabajan en medidas para “cuestiones de ayudas financieras” porque hay “niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas”.

Para luego aclarar: “Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces (la persona que trabaja en la Fuerza) es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar”.