Violento robo en José C. Paz: golpearon a una mujer y se llevaron a su perro

El ataque fue brutal. "Tengo el ojo muy comprometido, debo hacer reposo y aplicarme gotas cada hora. Me duele todo el cuerpo, la agresión fue terrible", contó. Uno de los delincuentes la tomó del cuello y la manoseó mientras la amenazaba: "Dejá de gritar. Así gritan las putas". Cuando ella logró morderlo, la golpeó de nuevo y la llevaron a la parte superior de la casa. "Fue una pesadilla total", reconoció.

Los asaltantes buscaban dólares, pero Alejandra intentó explicarles que no tenía el dinero que querían. "¿Cómo me vas a matar si no tengo nada?", les preguntó desesperada. "Dame algo", le exigió uno de ellos.

La golpiza le dejó graves lesiones: "Tengo fisuras en las fosas nasales, fractura en el parietal izquierdo y el golpe fue tan fuerte que la parte del ojo está sostenida por un hilo". Antes de huir, los delincuentes no solo se llevaron objetos de valor, sino también a su perro, dejándola completamente devastada.

Ahora, "Diosito" es intensamente buscado, con recompensa para quien pueda aportar datos al respecto: se trata de un Yorkshire de 8 años, que está castrado y tiene una verruga en su espalda, como dato distintivo.

perro robado.jpg

La palabra de la víctima

La dueña de la casa relató el violento ataque que sufrió y la impotencia que sintió al enfrentarse a los delincuentes. “Me pegaron con mucha fuerza. Pero por la impotencia que sentí, no me quedo callada. Les dije de todo”, expresó. A pesar de la brutal agresión, los ladrones apenas lograron llevarse “una Play y un poco de ropa. No se llevaron nada”, aunque sí le robaron un juego de llaves, tres celulares y otros objetos.

Sobre el momento del asalto, la mujer recordó cómo amenazaron a su hijo: “Con esta tijera lo trajeron a Thiago apoyándolo en el cuello y con un cutter acá”. Intentó huir, pero uno de los atacantes la interceptó con una pala: “Cuando Thiago me dice ‘corré, andate’, yo atiné a correr hacia atrás, pero uno de ellos venía con la pala que también estaba en el baño y con el mango me corrió y me pegó en el ojo”.

asalto mujer jose c paz.mp4