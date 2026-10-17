Violento robo en La Plata: entraron a la casa de un pediatra y retuvieron a pacientes durante dos horas
Cuatro delincuentes irrumpieron en la vivienda del centro platense, a metros de la Gobernación. Mantuvieron cautivos al médico, su madre, una paciente y su hija de 10 años mientras desvalijaban la propiedad.
Un violento asalto ocurrió a plena luz del día en el centro de La Plata, donde un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda de un reconocido médico pediatra, redujo a sus ocupantes y los mantuvo cautivos durante aproximadamente dos horas.
El hecho ocurrió a las 13 horas de este viernes en un inmueble de calle 4 entre 51 y 53, donde funciona el consultorio del médico. El lugar se encuentra cerca también del Ministerio de Seguridad provincial y frente a la sede de Gimnasia y Esgrima La Plata.
Entre las víctimas del robo estuvieron el propio pediatra, su madre de 84 años y una paciente que había llegado al consultorio junto a su hija de 10 años. Ninguna de ellas sufrió agresiones físicas, aunque atravesaron una situación de fuerte angustia durante las dos horas de cautiverio.
Según el diario El Día, y en base a lo que pudo reconstruirse a partir del procedimiento policial, todo comenzó cuando la madre del médico escuchó el timbre y se acercó a abrir la puerta. En ese momento, uno de los delincuentes la tomó del rostro, le tapó la boca e ingresó por la fuerza junto con otros dos sujetos.
La situación se volvió todavía más dramática cuando una paciente llegó al consultorio acompañada por su hija de 10 años. Uno de los asaltantes simuló que el médico estaba demorado y les pidió que aguardaran afuera. Minutos después, las hizo ingresar y las condujo hasta la habitación donde permanecían cautivos el profesional y su madre.
Los delincuentes también redujeron a la paciente, mientras la pequeña quedó encerrada junto a los adultos. Según trascendió, la nena atravesó momentos de extrema angustia y lloró de miedo durante el asalto, que se extendió por aproximadamente dos horas.
Durante ese tiempo, los ladrones recorrieron los ambientes, revolvieron muebles y se apoderaron de distintas pertenencias. Antes de escapar, incluso intentaron obligar a las víctimas a realizar transferencias bancarias, aunque en principio no consiguieron concretarlas.
Tras la partida de los asaltantes, las víctimas permanecieron atadas durante unos minutos hasta que el pediatra logró liberarse y pudo ayudar a su madre y a la paciente. La mujer que había llegado con su hija no pudo precisar si también la robaron.
Allegados al pediatra indicaron a El Día que los delincuentes desvalijaron la vivienda y que, pese a que las víctimas no fueron golpeadas, vivieron momentos de enorme angustia. La situación resultó especialmente traumática para la niña de 10 años, que permaneció en la habitación mientras lloraba de miedo durante todo el cautiverio.
La investigación busca identificar a los responsables y determinar si contaban con información previa sobre los movimientos del consultorio. El hecho generó preocupación por la violencia desplegada y por haberse producido en pleno centro de La Plata, a escasos metros de algunos de los principales edificios del Gobierno bonaerense.
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