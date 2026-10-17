Violento robo en La Plata: entraron a la casa de un pediatra y retuvieron a pacientes durante dos horas

Los delincuentes también redujeron a la paciente, mientras la pequeña quedó encerrada junto a los adultos. Según trascendió, la nena atravesó momentos de extrema angustia y lloró de miedo durante el asalto, que se extendió por aproximadamente dos horas.

Durante ese tiempo, los ladrones recorrieron los ambientes, revolvieron muebles y se apoderaron de distintas pertenencias. Antes de escapar, incluso intentaron obligar a las víctimas a realizar transferencias bancarias, aunque en principio no consiguieron concretarlas.

Tras la partida de los asaltantes, las víctimas permanecieron atadas durante unos minutos hasta que el pediatra logró liberarse y pudo ayudar a su madre y a la paciente. La mujer que había llegado con su hija no pudo precisar si también la robaron.

Allegados al pediatra indicaron a El Día que los delincuentes desvalijaron la vivienda y que, pese a que las víctimas no fueron golpeadas, vivieron momentos de enorme angustia. La situación resultó especialmente traumática para la niña de 10 años, que permaneció en la habitación mientras lloraba de miedo durante todo el cautiverio.

La investigación busca identificar a los responsables y determinar si contaban con información previa sobre los movimientos del consultorio. El hecho generó preocupación por la violencia desplegada y por haberse producido en pleno centro de La Plata, a escasos metros de algunos de los principales edificios del Gobierno bonaerense.