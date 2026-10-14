Murió Sergio Montero, la mítica estatua viviente de La Plata.

Un legado imborrable en el corazón de la peatonal platense

Con su inconfundible pintura plateada, su rigurosidad corporal y su talento para sorprender tanto a adultos como a niños, se había convertido en un clásico ineludible de las tardes sobre la Calle 8 y Plaza Moreno. Su presencia constante formaba parte de la identidad visual y afectiva de todos los platenses.

Amigos, colegas del ámbito artístico y vecinos autoconvocados comenzaron a replicar mensajes de despedida en las redes sociales, recordando su calidez humana y su inagotable entrega al arte callejero. Las autoridades judiciales y peritos de la Policía Científica continuaban trabajando en el lugar para esclarecer los detalles definitivos del caso, mientras La Plata despide con tristeza a uno de sus personajes más queridos.