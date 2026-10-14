Murió Sergio Montero, la mítica estatua viviente de La Plata
El reconocido artista callejero fue hallado sin vida en su casa de Altos de San Lorenzo. Su fiel perro permaneció custodiando el cuerpo hasta el arribo de las autoridades.
La ciudad de La Plata amaneció este miércoles con una trágica noticia: el fallecimiento de Sergio Montero, un entrañable referente de la cultura callejera local. Supo participar como extra y con algunos “bolos” actuados del programa del periodista Mauro Viale en los años ‘90, haciendo de “incentivador de debates calientes”.
El hallazgo se produjo en una vivienda situada sobre la calle 76, entre 13 y 14, en la localidad de Altos de San Lorenzo. Según informó el diario local El Día, el hombre se encontraba tendido en el suelo de la propiedad ya sin signos vitales. Una postal desgarradora marcó la escena: su perro permaneció inmóvil a su lado, custodiándolo hasta el ingreso de los uniformados.
En el lugar desplegaron un operativo conjunto efectivos de la Policía bonaerense y personal de la Guardia Urbana, quienes acordonaron la zona para resguardar el perímetro a la llegada del SAME que constató su fallecimiento. Se espera la intervención de los peritos de la Policía Científica y de las autoridades judiciales para llevar adelante las tareas de rigor, determinar la data precisa de muerte y esclarecer las causas del deceso.
Según trascendió a través de fuentes allegadas a la pesquisa, un amigo cercano fue quien se comunicó al 911 esta mañana luego de notar una preocupante ausencia de respuestas en su teléfono celular. El testigo indicó a los uniformados que hacía dos días había recibido un mensaje y un material audiovisual donde el artista manifestaba intenciones de quitarse la vida, tras lo cual se cortó todo tipo de comunicación, encendiendo las alarmas fatales.
La partida de Montero deja un vacío hondo en el paisaje cotidiano platense. Durante décadas, con su caracterización plateada, su postura milimétrica y su capacidad de asombro ante grandes y chicos, fue un clásico ineludible de las tardes de Calle 8 y Plaza Moreno, convirtiéndose en un verdadero símbolo del arte callejero de la capital bonaerense.
Un legado imborrable en el corazón de la peatonal platense
Con su inconfundible pintura plateada, su rigurosidad corporal y su talento para sorprender tanto a adultos como a niños, se había convertido en un clásico ineludible de las tardes sobre la Calle 8 y Plaza Moreno. Su presencia constante formaba parte de la identidad visual y afectiva de todos los platenses.
Amigos, colegas del ámbito artístico y vecinos autoconvocados comenzaron a replicar mensajes de despedida en las redes sociales, recordando su calidez humana y su inagotable entrega al arte callejero. Las autoridades judiciales y peritos de la Policía Científica continuaban trabajando en el lugar para esclarecer los detalles definitivos del caso, mientras La Plata despide con tristeza a uno de sus personajes más queridos.
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