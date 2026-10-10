La Plata: desmantelaron siete puntos de venta de droga y detuvieron a cinco sospechosos
La investigación incluyó tareas de inteligencia, vigilancia encubierta y registros con drones que le permitieron a la policía documentar la venta de drogas al menudeos.
Un operativo policial realizado en La Plata, Berisso y Quilmes culminó con el desmantelamiento de siete puntos de venta de drogas y cinco personas detenidas. Además en el secuestro de cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo.
Según indicaron fuentes de la investigación, las actuaciones estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la fuerza provincial. La pesquisa incluyó tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos y registros aéreos con drones, herramientas que permitieron documentar movimientos compatibles con la venta de estupefacientes al menudeo en distintos barrios considerados críticos.
Entre los lugares señalados se encuentran la denominada Mega Toma de Los Hornos y el barrio El Palihue, en La Plata, donde las imágenes y observaciones previas habrían permitido identificar presuntos búnkers y puntos de acopio. De acuerdo con los investigadores, allí se concretaban maniobras de intercambio de cocaína y marihuana con compradores de la zona.
La causa judicial y el despliegue de los operativos
La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Néstor Hugo Tesón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 18 de Estupefacientes de La Plata. Los allanamientos, en tanto, fueron autorizados por la jueza de Garantías Marcela Garmendia, responsable del Juzgado de Garantías N.º 5 del Departamento Judicial La Plata.
Los procedimientos se realizaron en distintos sectores de La Plata y Berisso, además de un domicilio en San Francisco Solano, partido de Quilmes, donde se localizó a un presunto proveedor de armamento. En la localidad platense de Los Hornos se allanaron tres domicilios situados en la zona de la Mega Toma, mientras que en Villa Montoro se efectuaron otros dos operativos en lugares sospechados de funcionar como puntos de venta de drogas.
La Policía también irrumpió en un inmueble señalado como búnker de estupefacientes en el barrio El Palihue y en un presunto centro de operaciones en el barrio El Carmen, en el vecino partido de Berisso. El último procedimiento tuvo lugar en San Francisco Solano, orientado a desarticular el supuesto circuito de provisión de armas y municiones que abastecía a la organización investigada.
Detenidos e importante secuestro de drogas y armas
Los cinco principales sospechosos fueron identificados como Armando Rubén Mansilla, Kevin Agustín Gómez, Arnaldo Ariel Verón, Alberto Ariel Camacho y Jonathan Leonel Henry Lurbe. Todos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de integrar una estructura dedicada a la distribución de estupefacientes y al presunto tráfico de armamento.
Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron 345,8 gramos de clorhidrato de cocaína ya fraccionada para la venta y 540,6 gramos de marihuana, también en dosis listas para su comercialización. Además, se incautó una balanza digital, una tijera con restos de sustancias, recortes de nylon y un paquete de bicarbonato, elementos típicamente utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de drogas.
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