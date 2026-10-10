La Plata: desmantelaron siete puntos de venta de droga y detuvieron a cinco sospechosos

La Policía también irrumpió en un inmueble señalado como búnker de estupefacientes en el barrio El Palihue y en un presunto centro de operaciones en el barrio El Carmen, en el vecino partido de Berisso. El último procedimiento tuvo lugar en San Francisco Solano, orientado a desarticular el supuesto circuito de provisión de armas y municiones que abastecía a la organización investigada.

Una de las detenidas durante los operativos.

Detenidos e importante secuestro de drogas y armas

Los cinco principales sospechosos fueron identificados como Armando Rubén Mansilla, Kevin Agustín Gómez, Arnaldo Ariel Verón, Alberto Ariel Camacho y Jonathan Leonel Henry Lurbe. Todos quedaron a disposición de la Justicia, acusados de integrar una estructura dedicada a la distribución de estupefacientes y al presunto tráfico de armamento.

Uno de los detenidos durante los operativos.

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron 345,8 gramos de clorhidrato de cocaína ya fraccionada para la venta y 540,6 gramos de marihuana, también en dosis listas para su comercialización. Además, se incautó una balanza digital, una tijera con restos de sustancias, recortes de nylon y un paquete de bicarbonato, elementos típicamente utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de drogas.