Abrió un pizzería en Salta y no fue nadie: viralizan el video para ayudarlo

pizzeria

Las historias de restaurantes que abren y no reciben clientes, como el caso viral de un local de donas en Texas (2019) o un bar en Brasil (2024), suelen revertirse mediante el uso de redes sociales. Al compartir la tristeza del dueño o la soledad del local, la comunidad en línea frecuentemente responde con apoyo masivo.

Una de las historias más virales ocurrió en Brasil, en donde un emprendedor con gran ilusión invirtió parte de su dinero para abrir un bar, pero, tras un mes de inauguración, el local permanecía vacío. La tristeza invadía al dueño, al que siempre se le veía dando vueltas por todo el local sin clientes a la vista. No obstante, la suerte estaba a punto de cambiar gracias a la intervención de una solidaria vecina.

La protagonista de este clip vivía frente al bar, por lo que veía todos los días la preocupación del dueño, así que decidió tomar cartas en el asunto. Consciente del poder de las redes sociales, grabó un video del establecimiento vacío y lo compartió para pedir ayuda a la comunidad. Incluyó la ubicación exacta del local y animó a la gente a visitarlo.

El video publicado en la cuenta de TikTok @iamatteo_ no tardó en acaparar las miradas de más de cinco millones de usuarios. La historia del emprendedor y su bar vacío conmovió a muchos, además de que la solidaridad de la vecina fue aplaudida. La publicación se volvió viral. A la vez, generó un efecto inesperado y maravilloso.

Al día siguiente, el bar experimentó una transformación radical. De estar vacío y silencioso, pasó a estar lleno de clientes. La gente acudió en masa para apoyar al negocio y se convirtió en un lugar lleno de vida.