El viral de "los solteros a los 40" tiene una versión "Friends" y es furor

Lo invitas a un futbol 5 unos minutos antes, deja todo y viene.

Se te quedo el auto en la ruta, lo llamas y esta ahí en 5 minutos.

Avisas que no salis en el grupo de whatsapp, este te manda un mensaje al privado para preguntarte como andas y si necesitas algo.

Tipazo in my books. pic.twitter.com/gmBneyRtJA