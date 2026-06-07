Video viral: la propuesta de casamiento "ricotera" en plena despedida a Indio Solari

casamiento

Con una de las tantas canciones emblemáticas del Indio Solari sonando de fondo desde los parlantes de algún auto o puesto callejero, uno de los integrantes de la pareja sorprendió a su compañero sacando un anillo en plena vereda, transformando la espera urbana en un escenario de festejo íntimo pero compartido con la multitud.

Los testigos de la escena, lejos de mostrarse ajenos a la situación, detuvieron su marcha por unos instantes para rodear a los novios con aplausos, abrazos y los clásicos cantos de cancha que caracterizan a las misas ricoteras. La administración del perfil que sacó a la luz la historia remarcó cómo la poesía y la figura del vocalista fallecido a los 77 años actúan como un motor que no solo moviliza multitudes por melancolía, sino que también funciona como el contexto ideal para tomar decisiones de vida trascendentales.

Furor con la propuesta de casamiento en plena despedida a Indio Solari

Para los miles de internautas que se toparon con la publicación a lo largo de la jornada dominical, el gesto de comprometerse en una jornada marcada por el luto nacional representó un fiel reflejo de la filosofía que el propio Indio Solari pregonó en sus líricas. Muchos fanáticos señalaron en las redes que la vida y el afecto colectivo siempre terminan abriéndose paso incluso en los momentos más lúgubres, resignificando el dolor de la pérdida a través de un proyecto de familia forjado bajo los mismos acordes que los unieron.

Mientras la desconcentración del velorio público empieza a llevarse a cabo de manera paulatina en las inmediaciones del Parque Domínico, este tipo de relatos urbanos que ocurrieron a lo largo de las más de 90 cuadras de cola quedarán grabados en las redes sociales como el testimonio vivo de una jornada donde el pueblo argentino no solo fue a manifestar su pena, sino también a celebrar el amor y el legado de su eterno héroe musical.