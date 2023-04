El supuesto método infalible de una chica para conquistar hombres que se volvió viral

¿De qué se trata su estrategia? Según "Nanu", es simple, y así lo explicó: "Lo más difícil va a ser encontrarlo. Lo encuentran, y le dicen 'hola, ¿cómo estás? ¿querés que te chupe la...?'. Les juro que funciona".

"Nunca dicen no, jamás. Y así conseguís a cualquier hombre del mundo", insistió la tiktoker, y concluyó: "No lo digas como perra, porque sino lo vas a intimidar. Viste que los hombres son especiales. Vas buena onda, y se lo decís. Nunca dicen no".

método conquista viral

Por supuesto, el video no tardó en volverse viral. Y también generó discusiones sobre si el método es o no aplicable y efectivo, con respuestas para todos los gustos.

Las respuestas el método para seducir hombres que es viral

https://twitter.com/CarlosMaslaton/status/1651273471668764679 Está equivocada. Ante un encare así de bestia cualquier hombre normal huye despavorido porque supone que se trata de una trampa con fines no sexuales. La chica está mintiendo. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 26, 2023

https://twitter.com/CapitanAcido/status/1651284441052971008 Sabemos con quien está la chica para dar validez a su teoría? — Capitan Acido (@CapitanAcido) April 26, 2023

https://twitter.com/IsmaGonc/status/1651276715094687759 El tipo que dijo que si: pic.twitter.com/CRtRwLyihf — ismah ∇ (@IsmaGonc) April 26, 2023

https://twitter.com/faaaacucarc/status/1651325964238856198 nada q ver prueben https://t.co/D8bEXclDGw — faq (@faaaacucarc) April 26, 2023

https://twitter.com/disasteroIogyy/status/1651332903983251456 error porque leonardo di caprio no te va a dar bola por decir que le querés chupar la pword te va a dar bola si tenés menos de 24 años y pareces menor de edad espero haber ayudado! https://t.co/0MKyGVGIOM — abril must die (@disasteroIogyy) April 26, 2023

https://twitter.com/hikatss/status/1651331972688494597 imaginate denigrarte tanto por una pija no gracias igual https://t.co/TMpEOtW2wn — (@hikatss) April 26, 2023

https://twitter.com/xrdnxjxlx/status/1651329124596604928 No hermana cómo vas a tirar esa, caras lindas vemos pero pitos sucios no sabemos, qué era este consejo tan milkydollezco. https://t.co/bPdOkTvVw0 — (@xrdnxjxlx) April 26, 2023